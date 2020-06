Weder die Leaks im Vorfeld noch die teils sehr gehässigen negativen User-"Reviews" auf Metacritic konnten The Last of Us Part 2 von der Erfolgsspur abbringen. Wie Sony bekannt gibt, hat Naughty Dogs düsteres Action-Adventure sogar einen neuen Verkaufsrekord aufgestellt: The Last of Us 2 ist das am schnellsten verkaufte PS4-Exclusive aller Zeiten.

Wie oft hat sich The Last of Us 2 bislang verkauft?

The Last of Us 2 hat sich in den ersten drei Tagen (vom 19. Juni 2020 bis zum 21. Juni 2020) weltweit über vier Millionen Mal verkauft. Das gibt Sony jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Die Zahl bezieht sich auf die tatsächlichen Verkäufe an die Spieler, gemeint sind nicht Auslieferungen an Händler.

Damit stößt Ellies Rachetrip sogar Marvel's Spider-Man vom Thron, das sich zuvor mit dem Titel des am schnellsten verkauften PS4-Exklusivspiels rühmte.

Hier ein Überblick:

God of War (2018) - 3.1 Millionen Verkäufe in drei Tagen

Marvel's Spider-Man (2018) - 3.3 Millionen Verkäufe in drei Tagen

Horizon Zero Dawn (2017) - 2.6 Millionen Verkäufe innerhalb von zwei Wochen

Warum verkauft sich The Last of Us 2 so gut?

Natürlich muss man bei den Verkaufszahlen auch immer in Betracht ziehen, dass im Jahr 2020 mehr Menschen eine PS4 besitzen als vor zwei Jahren, was ebenfalls mit in die hohen Verkaufszahlen von The Last of Us 2 mit reinspielt.

Zudem verkaufen sich Fortsetzungen oder Spiele zu einer bekannten Marke in der Regel besser als neue IPs. Das erklärt, warum Horizon Zero Dawn einen schwierigeren Start hatte als God of War, Marvel's Spider-Man und The Last of Us 2. Eine neue IP muss sich eben erst einmal beweisen und Fans gewinnen.

Mit greifbaren Charakteren und einer emotionalen Vater-Tochter-Geschichte berührte das erste The Last of Us die Herzen etlicher Spieler und konnte innerhalb von sieben Jahren eine riesige Fangemeinde aufbauen, die dem zweiten Teil seit der Ankündigung im Jahr 2016 entgegen fieberte. Kein Wunder also, dass die Verkaufszahlen des Sequels so hoch ausfallen.

Und natürlich der wichtigste Punkt: The Last of Us 2 ist in den Augen vieler Kritiker und Fans ein fantastisches Spiel. Aktuell (Stand 26. Juni) steht das Action-Adventure bei einem Meta-Score von 94, auf Open Critic sogar auf 95. Im GamePro-Test staubte The Last of Us 2 eine 97 ab.

Zum Launch wurde The Last of Us 2 zwar Opfer von Review-Bombing auf Metacritic, das hat dem Erfolg des Spiels aber nicht geschadet.