Seattle, der Haupthandlungsort von The Last of Us Part 2, besteht aus teils riesigen Arealen, die ihr nach Herzenslust erkunden könnt. Und dort finden sich natürlich allerhand Geheimnisse, darunter eine verpassbare (sehr emotionale) Zwischensequenz, die es definitiv wert ist, angeschaut zu werden! Wir verraten euch, an welchem Ort ihr sie auslöst.

Aber Achtung, Spoiler: Wenn ihr die Cutscene selbst entdecken wollt, dann solltet ihr ab hier nicht mehr weiterlesen. Um etwaige Spoiler (auch die, die über die Sequenz hinaus gehen) zu vermeiden, haben wir die Kommentar-Sektion für diesen Artikel abgeschaltet.

Fundort der versteckten Zwischensequenz im Kapitel "Seattle Tag 1"

In welchem Kapitel ist die Sequenz? Ihr findet die Cutscene innerhalb des Kapitels "Seattle Tag 1" im Abschnitt "Zentrum". Hier gelangt ihr nach etwa drei bis vier Stunden Spielzeit hin.

Schreitet so weit im Kapitel fort, dass ihr mit Ellie und Dina den großen offenen Bereich Seattles erreicht. Die beiden müssen in der Synagoge bzw. im Gerichtsgebäude Benzin auftreiben, um das selbsternannte "Fuck FEDRA-Tor" öffnen zu können. Dabei müsst ihr aber nicht zwingend sofort die benötigte Ressource auftreiben, sondern könnt euch von eurem Erkundungsdrang treiben lassen.

Wo genau löse ich die Sequenz aus? Besucht den "Valiant Music Shop", ein rein optionales Musik-Geschäft, das anhand eines entsprechenden Schildes von außen gut erkennbar ist. Es befindet sich in der Nähe der Synagoge. Einen Schlüssel braucht ihr nicht, ihr könnt einfach hineinspazieren.

Geht nach oben in einen Raum, in dem ihr eine Gitarre findet. Ellie hebt die Gitarre automatisch auf und beginnt darauf zu spielen, beziehungsweise es wird eine kurze Gameplay-Sequenz ausgelöst, in der ihr zunächst per Touchpad selbst auf den Saiten herumklimpern dürft. Anschließend wird die geheime Cutscene ausgelöst.

The Last of Us 2 ist seit dem 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 erhältlich. Alle Infos zum Spiel und wie gut es letztendlich geworden ist, verraten wir euch im GamePro-Test zu The Last of Us 2. Alle generellen Infos zum Gameplay, den Neuerungen und mehr findet ihr in unserer spoiler-freien Übersicht.