The Last of Us 2-Video zeigt den bisher wohl witzigsten Glitch

Glitches kommen in The Last of Us 2 recht selten vor, wenn wir dann aber doch mal auf ein Fehlerteufelchen stoßen, ist das oftmals unfreiwillig komisch. Reddit-Mitglied "Shortytries" hat ein Video auf der Plattform veröffentlicht, das in genau diese Kategorie fällt.

Was passiert? "Shortytries" habe im ersten Kapitel "Jackson" eigentlich nur einen Screenshot im Fotomodus aufnehmen wollen. Dafür blendete das Community-Mitglied das Pferd von Ellie (alias Shimmer) in den Einstellungen aus und verließ den Fotomodus direkt danach wieder.

Und so wie es aussieht, ist das Spiel nach diesem abrupten Wechsel durcheinandergekommen. Die Folge? Shimmer wird auch in der danach folgenden Cutscene ausgeblendet und Ellie reitet auf einem unsichtbaren Pferd davon. Das sieht nicht nur ulkig aus, sondern ist vor allem deshalb so witzig, weil der Glitch im starken Kontrast mit der ernsten und emotionalen Story des PS4-Blockbusters steht.

Das Video könnt ihr euch hier in voller Länge anschauen (aber wirklich bis zum Ende gucken!):

Link zum Reddit-Inhalt

Hier noch einmal der Link zum Video auf Reddit.

Das erinnert ein bisschen an das Vehikel von Meerjungfraumann und Blaubarschbube aus SpongeBob Schwammkopf findet ihr nicht?

Falls ihr euch für weitere witzige Geschichten aus dem The Last of Us 2-Universum interessiert, haben wir hier einen Toilettensitz für euch, der die TloU 2-Community begeistert.

Habt ihr während des Spielens auch Glitches in The Last of Us 2 erlebt?