The Last of Us-Director Neil Druckmann kündigt sein nahendes Ende an - ‚Habe nicht mehr viele große Spiele in mir‘

Neil Druckmann hat nur noch wenige große Videospiele auf der Uhr.

Neil Druckmann ist einer der kreativen Köpfe, denen wir die Geschichten aus Uncharted und The Last of Us zu verdanken haben. Der Creative Director hat sogar schon verraten, dass er ein Konzept für The Last of Us 3 im Kopf hat.

Doch so wie es scheint, könnte The Last of Us 3 eines der letzten großen Videospiele werden, an denen Neil Druckmann mitarbeiten wird. In einem Interview verriet er nämlich, dass er seine jetzige Arbeit nicht mehr dauerhaft so weitermachen kann (via VGC).

Weg von The Last of Us: Neil Druckmann will seine Prioritäten ändern

Wieso kann er nicht mehr so weitermachen? Druckmann erklärt, dass er es zwar genossen habe, an TV-Shows wie The Last of Us zu arbeiten, doch auf Dauer sei ihm das zu stressig. Es koste eine Menge Energie, so viele Menschen und Studios weltweit zu managen.

Außerdem sagt er, dass er nicht mehr viele große Videospiele in sich habe:

Aber wissen Sie, ich habe mir überlegt, wie viele dieser Spiele ich noch in mir habe, und es sind nicht viele.

Zudem erreiche er gerade eine Phase in seinem Leben, in der seine Familie an erster Stelle steht. Seine Tochter ist gerade 13 Jahre alt und er habe das Gefühl, die Arbeit nehme ihm ein Stück seiner Tochter weg.

Druckmann weiß, dass Zeit kostbar ist. Deshalb wolle er sie nicht verschwenden: Er hält bereits jetzt Ausschau nach dem letzten Videospiel, an dem er arbeiten wird.

Immerhin hat sich der Stress gelohnt. Die Serie zu The Last of Us war ein großer Erfolg. Schaut euch hier den Trailer zur Serie an:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Wann begann der Stress für ihn? Druckmann erzählt, dass er den größten Spaß bei der Arbeit an Uncharted 2 hatte. Die Spielereihe lief noch unter dem Radar, doch der Vorgänger Uncharted wurde von vielen Leuten geliebt.

Druckmann wusste deshalb, dass er an etwas Besonderem arbeiten würde. Da die Spielereihe damals noch keinen gigantischen Erfolg hatte, waren die Arbeiten nicht so stressig wie heute. Erst nach dem Release und dem großen Erfolg von Uncharted 2 begann für Druckmann der große Stress.

Ist das der endgültige Abschied von Druckmann? Es könnte sein, dass der Creative Director nicht vollständig von der Bildfläche verschwindet. Er könne sich vorstellen, an kleineren Projekten zu arbeiten, die weniger Stress bedeuten. Allerdings ist das noch nicht in Stein gemeißelt.

Ein wenig bleibt Druckmann uns so oder so erhalten: Das letzte große Spiel mit ihm ist noch nicht entwickelt worden. Wir können uns also auf einige, wenn auch wenige Videospiele freuen, an denen Druckmann noch mitwirken wird.

Was sagt ihr zu Druckmanns Gedanken? Könnt ihr sie nachvollziehen?