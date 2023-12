The Last of Us-Multiplayer gecancelt – Naughty Dog stellt den Factions-Nachfolger jetzt doch ein

Der The Last of Us Factions-Nachfolger wurde eingestellt.

Gerade mal knapp einen Monat ist es her, dass The Last of Us Online-Game Director Vinit Argawal auf Twitter bestätigt hat, dass Naughty Dog noch am Multiplayer-Ableger zu The Last of Us Part 2 arbeitet. Aber daraus wird jetzt doch nichts: Naughty Dog hat nämlich offiziell bekannt gegeben, dass die Arbeiten am Factions-Nachfolger eingestellt werden mussten.

The Last of Us-Multiplayer wäre zu groß für Naughty Dog geworden

Naughty Dog hat die traurige Botschaft in einem Blogeintrag auf der eigenen Seite geteilt. Darin nennen sie die Einstellung des Projektes eine extrem schwierige Entscheidung:

Wir wissen, dass viele von euch sehnsüchtig auf Neuigkeiten zu dem Projekt warten, das wir The Last of Us Online nennen. Es gibt keinen einfachen Weg, das zu sagen: Wir haben die extrem schwierige Entscheidung getroffen, die Entwicklung des Spiels einzustellen.

Grund für diese Entscheidung sei wohl die Größe des Spiels gewesen. Demnach war das Team hinter dem Multiplayer-Ableger zuerst noch enthusiastisch über die Richtung, in die sich das Spiel entwickelt hat. Beim Übergang von der Pre-Produktion in die Produktion wurde aber klar, wie riesig das Projekt tatsächlich werden müsste:

Als wir in die Produktion gegangen sind, wurde uns klar, wie gigantisch unsere Ambitionen waren. Um The Last of Us Online rauszubringen und zu unterstützen, müssten wir alle Ressourcen unseres Studios dafür einsetzen, um Post Launch-Inhalte für Jahre zu unterstützen, was die Entwicklung zukünftiger Singleplayer-Spiele extrem beeinträchtigen würde. Also hatten wir zwei Wege vor uns: Entweder wir bekommen ein vollständiges Live Service-Spiel-Studio, oder wir fokussieren uns weiterhin auf storybasierte Singleplayer-Spiele, die Naughty Dogs Erbe definiert haben.

Zumindest im The Last of Us 2-Remaster wird es mit No Return einen neuen Roguelike-Modus geben. Hier könnt ihr ihn euch anschauen:

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Mehr News zum geplanten PS5-Remaster gibt es auch hier:

The Last of Us Online war bereits seit der Entwicklung von The Last of Us Part 2 in Arbeit. Dem Team dürfte es also mit Sicherheit nicht leicht gefallen sein, das Projekt nach mehreren Jahren einzustampfen. Besonders Factions-Fans dürften natürlich trotzdem trauern.

Immerhin gibt es zum Ende des Blogeintrags ein kleines Trostpflaster: Naughty Dog verrät zwar keine Details, verspricht aber, dass das Studio aktuell an "mehr als einem ehrgeizigen, brandneuen Singleplayer-Spiel" arbeite.

Was haltet ihr davon, dass es nun doch kein The Last of Us Online geben wird? Hat Naughty Dog euer Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen, oder hättet ihr für den Multiplayer lieber auf ein paar Singleplayer-Spiele verzichtet?