The Last of Us-Fan verpasst Joel eine Rasur und es sieht unheimlich aus

Der PS4-Titel The Last of Us ist ein Dauerbrenner unter vielen Fans. Einer der Hauptcharaktere ist Joel, der sich im Laufe des Spiels liebevoll um seine Ziehtochter Ellie kümmert. Doch was wäre, wenn Joel sich inmitten der pilzverseuchten Welt einmal Zeit genommen hätte, sich den Bart aus dem Gesicht zu entfernen?

So sieht Joel ohne Bart aus

Diese Frage hat Reddit-User Knutsdeez nun für uns beantwortet. In einem Post zeigt er ein Bild von Joel, das ihn aus einer Szene in The Last of Us 2 zeigt. Doch statt dem üblichen Bartwuchs ist in Joels Gesicht nur noch ein Schatten seines einstigen Vollbarts zu sehen:

Ohne seinen Bart verliert Joel das, was seinen Charakter ausmacht. In The Last of Us kämpft er sich zusammen mit Ellie durch viele gefährliche Situationen in den Vereinigten Staaten und hat dabei keine Zeit, stets auf sein Äußeres zu achten. Die Abenteuer, die er zusammen mit Ellie erlebt, zeichnen sich deshalb auch in seinem Gesicht durch den Bartwuchs ab. Doch durch den fehlenden Bart sieht Joel vielmehr so aus, als würde er Ellie in einer normalen Welt zu ihrem Abschlussball begleiten.



Wie hat der Fan das Bild erstellt? Der Reddit-User hat die Bildbearbeitungsprogramme FaceApp und Picsart genutzt, um den Bart aus Joels Gesicht zu entfernen. Einer seiner hochgeladenen Bilder zeigt den Vergleich zwischen dem originalen Joel und seiner bartlosen Erscheinung.

The Last of Us-Fans finden es verstörend

In den Kommentaren zeichnet sich ein klarer Trend ab. Die meisten User bevorzugen Joel mit Bart und können sich absolut nicht mit der Alternative anfreunden. Einige User erinnert der bartlose Joel sogar an einen bekannten Schauspieler:

"Harrison Ford?"

"Ich finde Joel wirklich gutaussehend und ich liebe bärtige Männer im Allgemeinen, also ist es für mich ein Abtörner, ihn glatt rasiert zu sehen."

"Ich würde das gerne ungesehen machen."

Wie ihr seht, kann ein Bart einen großen Einfluss auf die Wirkung eines Videospielcharakters haben. Durch seinen Bart wird Joel erst zu der väterlichen Figur, die wir in The Last of Us kennen und lieben gelernt haben.



Warum Bärte für Videospielcharaktere eine große Rolle spielen können, erfahrt ihr in unserer Artikel-Übersicht:

Dreharbeiten zur The Last of Us-Serie starten

Durch den großen Erfolg der Videospielreihe hat sich HBO dazu entschlossen, eine Serie zu The Last of Us zu drehen. In dieser verkörpert Schauspieler Pedro Pascal die Videospielfigur Joel. Es bleibt abzuwarten, ob Joel in der Serie ebenfalls einen Bart tragen wird oder die Zeit findet, diesen abzurasieren. Doch ein erstes Bild der Schauspielenden verspricht gute Aussichten für einen bärtigen Joel.



