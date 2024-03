The Last of Us HBO Staffel 2: Neue Setfotos zeigen Ort, an dem sich unsere liebste Kussszene aus Part 2 abspielt

Es sind neue Fotos vom TloU-Set der zweiten Season aufgetaucht.

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der gefeierten HBO-Serie The Last of Us sind im vollen Gange und Fans posten regelmäßig Fotos vom Set im Netz. Jetzt sind Bilder auf Reddit aufgetaucht, die uns einen Vorgeschmack auf eine der wohl bekanntesten Szenen aus dem Spiel The Last of Us: Part 2 liefern.

Achtung es folgen Spoiler aus The Last of Us Part 2.

Fotos zeigen: Ja, romantische Tanz-Szene in Jackson ist auch Teil der Serie

Um diese Szene geht's genau: Um die Tanz-Szene auf dem Winterfest in Jackson, das zu Beginn der Geschichte von The Last of Us Part 2 stattfindet und gegen Ende der Story noch einmal aufgegriffen wird.

Bekannt ist die Szene insbesondere deshalb, weil sich hier Ellie und ihr Love Interest Dina zum ersten Mal näher kommen, indem sie miteinander tanzen und sich auf der Tanzfläche küssen.

Die aufgetauchten Setfotos zeigen bereits, wie der Außenbereich des Winterfestes von Jackson in der Serie aussehen könnte. An die stimmungsvollen Lichterketten haben die Macher*innen der Show dabei zum Glück gedacht (die Fußballtore im Vordergrund des Bildes wirken etwas ablenkend, gehören aber natürlich nicht zum Set):

Der untere Trailer zu TloU Part 2 zeigt, wie gemeinte Tanzszene in der Spielvorlage aussieht:

11:53 The Last of Us: Part 2 - Beeindruckendes erstes Gameplay: Ellie in der Klemme - Beeindruckendes erstes Gameplay: Ellie in der Klemme

The Last of Us Staffel 2 - (Dreh-)Start, Story und alle weiteren Infos

Gibt es schon einen Starttermin? Nein, bislang ist nicht bekannt, wann genau die zweite Season von HBOs Endzeit-Show starten wird. Die Dreharbeiten sollen bis Anfang September stattfinden.

Ein Starttermin irgendwann Anfang 2025 ist damit wahrscheinlich. Staffel 1 der Endzeit-Serie feierte Anfang 2023 ihre Premiere.

Darum geht es in der zweiten Season von The Last of Us: Staffel 2 wird wohl wie das Spiel The Last of Us Part 2 fünf Jahre nach dem Ende der ersten Staffel ansetzen und die nun 19-jährige Ellie ins Rampenlicht rücken. Die Teenagerin begibt sich dabei auf ein blutiges Abenteuer im postapokalyptischen Seattle, wo sie zwischen die Fronten der militanten WLF-Gruppierung und den grausamen Mitgliedern der Seraphiten-Sekte gerät.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von The Last of Us? Und welchen Szenen und Momenten fiebert ihr am meisten entgegen?