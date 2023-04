Ellie kann in der PC-Fassung von The Last of Us Part 1 auch ein The Wire-Shirt tragen.

The Last of Us gibt es jetzt endlich auch auf dem PC: Das PS5-Remake The Last of Us Part 1 eröffnet Naughty Dogs Klassiker einem neuen Publikum. Es gibt in dieser Fassung sogar einige Inhalte, auf die PlayStation-Spieler*innen verzichten mussten. Jede Menge T-Shirts zu bekannten Marken für Ellie.

Ellie bekommt in der PC-Version von The Last of Us Part 1 viele neue Shirts

Darum geht's: Seit wenigen Tagen kann The Last of Us Part 1 auch auf dem PC gespielt werden. Der Launch wurde allerdings durch extrem viele technische Schwierigkeiten überschattet. Neben starkem Hardware-Hunger und schlechter Performance sorgen vor allem Bugs und Glitches für unfreiwillige Komik:

Klarer Vorteil am PC: Allerdings gibt es trotz allem durchaus auch Vorteile, wenn ihr The Last of Us Part 1 auf einem PC spielt. Vorausgesetzt, ihr schafft es durch die Story, könnt ihr anschließend nämlich viele Shirts freischalten, die es bisher nur in dieser Fassung gibt.

Kooperation mit HBO: Offenbar im Rahmen der Verfilmung von The Last of Us als HBO-Serie wurden auch einige sehr bekannte HBO-Serien in die PC-Fassung des Spiels eingebaut. Ellie kann sich nach dem Durchspielen nämlich ein Shirt eurer Lieblingsserie anziehen. Diese Serien sind mit dabei:

Game of Thrones

The Sopranos

The Leftovers

Deadwood

The Wire

Zusätzlich gibt es auch noch ein Mortal Kombat 2-T-Shirt.

So sehen die Shirts aus:

Dass The Leftovers erst 2014 gestartet ist und The Last of Us offiziell 2013 (in der Serie sogar 2003!) beginnt, müsst ihr in diesem Zusammenhang natürlich wohlwollend ignorieren. Aber das war noch nicht alles:

Nur in der Steam-Version: Wenn ihr The Last of Us Part 1 auf Steam gekauft und durchgespielt habt, gibt es nochmal zwei exklusive Klamotten: Ihr könnt für Ellie ein Left 4 Dead-Shirt und ein Portal-Shirt freischalten.

Nur im Epic Games Store: Habt ihr euch die PC-Fassung des PS5-Remakes von The Last of Us im Epic Store beziehungsweise Launcher gegönnt, kann Ellie sich ein exklusives Alan Wake-Shirt anziehen (via: Comicbook).

Es sieht also ganz danach aus, als würde es jetzt keine The Last of Us-Version mehr geben, in der wirklich sämtliche Inhalte vorhanden sind. Wir sind gespannt, ob zumindest die Shirts mit HBO-Serien-Aufdruck eventuell irgendwann noch für die PS5 veröffentlicht werden.

Wie gefallen euch die Shirts? Was haltet ihr generell davon, dass es jetzt so viele exklusive Inhalte gibt, die in anderen Versionen fehlen?