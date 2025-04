The Last of Us Part 2 Remastered - 8K-Video zeigt Ray-Tracing-Mod und wir merken: Das Spiel ist schon viel zu hübsch, um das zu brauchen

The Last of Us Part 2 ist zwar schon fünf Jahre alt, aber noch immer ein verdammt schickes Spiel

The Last of Us Part 2 Remastered ist kürzlich auch endlich für den PC erschienen. Das hat natürlich direkt die Modding-Community auf den Plan gerufen, die versucht, das Spiel noch schicker zu machen. Dass das aber gar nicht so leicht ist, zeigt diese Ray-Tracing-Mod.

Ray-Tracing-Mod soll Last of Us Part 2 noch schicker machen, aber ihr müsst schon genau hinschauen

Das Remaster zu The Last of Us Part 2 bietet im Vergleich zum Original von 2020 einige grafische Verbesserungen. Auffällig ist dabei aber, dass Ray-Tracing nicht dazu gehört – das Spiel setzt stattdessen weiterhin auf eine Mischung aus dynamischen Lichtern und sogenanntem "Lightmaps", also statisch gesetzte Lichtstimmungen und Schattenverläufe in Texturform, die aufwendig vorberechnet wurden.

1:43 The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

Vermutlich hat Naughty Dog auf Ray-Tracing verzichtet, um die Performance des Spiels nicht zu beeinträchtigen, immerhin verbraucht die Technologie eine Menge Ressourcen.

Mit einem guten PC sollte das aber theoretisch kein Problem sein – weshalb YouTuber Beyond Dreams in einem neuen Video zeigt, wie das Spiel dank einer Mod mit Ray-Tracing-Effekten wie Global Illumination, Ambient Occlusion und auch noch einem Tiefenschärfe-Effekt aussieht:

Wie in dem Video aber schnell auffällt: Ihr müsst schon genauer hinschauen, um den Unterschied überhaupt zu erkennen. Die Mod verstärkt die Beleuchtung noch einmal und zeichnet Schatten realistischer dunkel, wodurch die Umgebung etwas mehr Tiefe bekommt.

Der Effekt ist durchaus schick, einige Szenen wirken aber auch viel zu hell und somit unnatürlich, da die Materialien im Spiel nie für grelle Ray-Tracing-Lichter angepasst wurden – beim direkten Vergleich von 00:54 bis 00:59 kommt die ungemoddete Vanilla-Version etwa deutlich besser weg.

Ohnehin ist bereits im Original die Beleuchtung so fantastisch gesetzt, dass uns die Unterschiede erst beim zweiten oder dritten Hinschauen wirklich aufgefallen sind.

Naughty Dog hat hier also bereits ganze Arbeit bei der Beleuchtung geleistet und gezeigt, dass es gar nicht immer die neuesten Grafik-Technologien braucht, damit ein Spiel gut aussieht. In vielen Fällen sehen selbst "altbackene Methoden" noch verdammt schick aus. In diesem Falle dürfte es also die richtige Entscheidung gewesen sein, auf Ray-Tracing zu verzichten.

Was sagt ihr zum grafischen Unterschied zwischen der Vanilla- und Ray-Tracing-Version?