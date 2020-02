Um Geld für eine gute Sache zu sammeln, streamten die Schauspieler und ein Teil der Entwickler von The Last of Us 2 den DLC des ersten Teils, Left Behind. Dabei haben sie nicht nur die mitreißende Geschichte von Ellie und Riley nochmal erlebt, sondern verrieten außerdem ein paar kuriose Erlebnisse aus der Entwicklung. Zum Beispiel, wie Joels Schauspieler Troy Baker mit einem Daumen aus Versehen das gesamte Charakter-Design umwarf.

Dabei hatte der Synchronsprecher und Schauspieler das gar nicht vor, wie er im Stream erzählte. Tatsächlich gab es bei den Dreharbeiten einfach einen Moment, in dem er als Joel seinen Daumen in die Hosentasche steckte. An sich eine ganz normale Geste, wie sie viele ab und an machen, wenn sie nicht wissen, wohin mit ihren Händen.

Der Daumen des Chaos

Das Problem war jedoch, dass das Joel-Modell im Spiel sein Hemd nicht in der Hose, sondern locker über der Hose hängen hatte. Das sieht vielleicht lässiger aus, macht jedoch die Bewegung, die Troy Baker aufnahm, unmöglich. Der freche Daumen wurde jedoch erst entdeckt, als die Entwickler später das Material sichteten und die Dreharbeiten bereits abgeschlossen waren. Zu spät, den frechen Daumen in die Schranken zu weisen.

Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als Joels Charakter-Design zu überdenken. Damit Troy Baker seinen Daumen in die Hosentasche stecken kann, muss Ingame-Joel sein Hemd in die Hose stecken, die Szene musste also mit einem anderen Joel-Modell animiert werden als der Rest.

Wie viele Szenen es mit dem ordentlicheren Joel geben wird, wissen wir nicht. Wenn wir jedoch ab dem 29. Mai 2020 The Last of Us 2 spielen und dabei ein weggestecktes Hemd entdecken, werden wir mit Sicherheit vor uns hinschmunzeln. Falls ihr diesen Artikel erst nach dem Release lest würden wir uns übrigens freuen, wenn ihr uns eure Joel-mit-Daumen-Bilder per Twitter schickt, denn wir sind wirklich neugierig.