The Last of Us Part 2 Remastered bekommt überraschend jetzt noch ein Update mit neuen Inhalten spendiert

Für The Last of Us Part 2 gibt es bald neue Gratis-Inhalte.

The Last of Us Part 2 ist inzwischen schon knapp fünf Jahre alt. Letztes Jahr hat das PlayStation-Exklusive immerhin noch eine Remastered-Version für die PS5 spendiert bekommen. Trotzdem dürfte es ein wenig überraschend sein, dass Naughty Dog jetzt noch ein neues Update für das Spiel veröffentlicht. Das bringt sogar neue Inhalte, darunter einen Skin für Ellie.

Wann erscheint das Update für The Last of Us Part 2 Remastered? Am 3. April für PS5 und PC

Am 3. April erscheint The Last of Us Part 2 Remastered endlich auch für den PC. Zur Feier sollen auch ein paar neue Inhalte dabei sein, wie Naughty Dog in einem Blog-Eintrag zu den PC-Features enthüllt hat.

Konkret geht es dabei um einen neuen Skin für Ellie, sowie Inhalte für den Kein Zurück-Modus (No Return im Englischen). Der Roguelike-Überlebensmodus lässt euch als diverse Charaktere gegen Horden von Überlebenden antreten oder bewachte Tresore knacken. Mit dem Release des Remasters für PC werden nun zwei neue Charaktere und mehrere Maps hinzugefügt.

Diese neuen Inhalte sind bestätigt:

Neuer Skin für Ellie

Jordan A. Muns Jacke aus Intergalactic (schaltet ihr mit Bonuspunkten im Spiel frei)

So sieht der neue Look für Ellie aus.

Zwei neue Charaktere für Kein Zurück:

Bill hat Zugriff auf eine modifizierte Pumpgun und ist stark gegen Nahkampfangriffe, kann aber nicht ausweichen.

hat Zugriff auf eine modifizierte Pumpgun und ist stark gegen Nahkampfangriffe, kann aber nicht ausweichen. Marlene hat dagegen ein modifiziertes Automatikgewehr und kann einmal pro Run ihre "Kein Zurück"-Route ändern.

Vier neue Maps für Kein Zurück:

Aussichtspunkt

Schule

Straßen

Nest

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Autoplay

Das Update ist dabei natürlich nicht nur PC-Besitzer*innen vorbehalten. Auch alle, die das Spiel auf PS5 besitzen, bekommen zeitgleich die neuen Inhalte. Daneben soll der Patch auch zusätzliche Fehlerbehebungen und sogar neue Trophäen enthalten.

Wer dagegen nur die Standard-Version von The Last of Us Part 2 besitzt, kommt allem Anschein nach nicht in den Genuss der neuen Inhalte. Zumindest der Kein Zurück-Modus ist ohnehin nur im Remaster verfügbar, aber auch den Skin für Ellie gibt es nur für PS5-Spieler*innen.

Was haltet ihr von dem neuen Update, bringen die neuen Inhalte euch dazu, das Spiel noch einmal anzuschmeißen?