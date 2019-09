The Last of Us Part 2 soll auch auf der Standard-PS4 optimal laufen

Wenn The Last of Us Part 2 im nächsten Jahr erscheint, erwartet uns höchstwahrscheinlich ein echter technischer Leckerbissen, denn Naughty Dog wusste schon mit ihren letzten Spielen (wie etwa Uncharted 4) einiges aus der PlayStation-Hardware herauszukitzeln.

Dieser Fokus auf technische Performance und die Tatsache, dass es seit knapp drei Jahren eine stärkere PS4 Pro gibt, wirft aber natürlich die Frage auf: Was ist eigentlich mit der Standard-PS4? Werden wir dort möglicherweise größere Abstriche machen müssen?

Laut Emilia Schatz, Lead Game Designer bei The Last of Us Part 2, müssen wir diese Befürchtung nicht haben. Das verriet sie in einem Interview mit USgamer. Vielmehr sei die Standard-PS4 die Zielplattform von TLoU2 und zu Beginn der Entwicklung auch so definiert worden.

PS4 Pro-Vorteil bei der Auflösung

Schatz zufolge habe die PS4 Pro natürlich offensichtliche Vorteile im Bereich Auflösung - hier rechnen wir auch im fertigen Spiel mit den größten Unterschieden - ansonsten wolle man aber sicherstellen, dass der Titel auch auf der "normalen" PS4 optimal laufe.

The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für die PS4. Kai war kürzlich in Los Angeles und konnte das Spiel mehrere Stunden lang anspielen. Im Artikel unten findet ihr seine Eindrücke.