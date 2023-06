The Last of Us-Star Pedro Pascal vergleicht sich mit Joel: 'Wir sind beides Arschlöcher'

So sieht Pedro Pascal in der HBO-Verfilmung The Last of Us als Joel aus.

Nicht nur Joel Miller in The Last of Us, sondern auch Schauspieler Pedro Pascal ist ein "Arschloch". Das behauptet der Serien-Star zumindest von sich selbst, als er nach Gemeinsamkeiten zwischen ihm und der Rolle gefragt wird, die er im HBO-Hit spielt. Bella Ramsey (Ellie) und er plaudern in einem ausführlichen Interview über ihre Beziehung, die gemeinsamen Erfahrungen und vieles mehr.

"Wir sind beides Arschlöcher", sagt Pedro Pascal über sich und seine The Last of Us-Rolle Joel

Darum geht's: HBO hat The Last of Us als Serie verfilmt. Darin übernimmt Pedro Pascal die Rolle von Joel Miller und Bella Ramsey spielt Ellie. Die Verfilmung war ein riesengroßer Erfolg und kam bei den allermeisten Fans und Kritiker*innen sehr gut an.

Seht euch hier nochmal den Trailer zur The Last of Us-Serie an:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

In einem Interview mit Deadline wurden Bella Ramsey und Pedro Pascal nun – eine Zeit nach der Veröffentlichung der Serie – noch einmal gemeinsam interviewt. In dem Gespräch geht es unter anderem viel um die Beziehung zwischen den beiden Stars und was sich für sie seit der Rolle geändert hat.

Insbesondere Bella Ramsey zeigt sich irritiert von ihrem neuen Bekanntheits- beziehungsweise Berühmtheitsgrad. Vor allem die Erkenntnis, dass es kein Zurück mehr gibt, habe sie irgendwann mehr oder weniger eiskalt erwischt. Allerdings gibt sie auch zu Protokoll, sich eigentlich daran gewöhnt zu haben – sofern das möglich ist.

Was haben die beiden Stars mit ihren Figuren gemeinsam? Auf genau diese Frage gibt Pedro Pascal eine sehr direkte, unumwundene Antwort, die den einen oder die andere vielleicht überraschen dürfte: Sowohl er als auch seine Rolle Joel seien "Arschlöcher". Allerdings lacht er dabei, so hundertprozentig ernst gemeint dürfte die Antwort also nicht sein.

Bella Ramsey antwortet darauf ausführlicher und ernsthafter. Sie habe das Gefühl, Ellie sei ihr relativ ähnlich. Darum habe es sich recht natürlich angefühlt, sie zu spielen. Es sei auch das erste Mal gewesen, dass sie einen richtigen US-amerikanischen Akzent eingesetzt habe (den sie auch so immer noch zum Schimpfen und Fluchen im Alltag einsetze).

Der letzte Punkt sorgt dann auch wiederum für lobende Anerkennung bei Pedro Pascal. Der kann gar nicht so recht glauben, dass Bella Ramsey in The Last of Us zum ersten Mal einen amerikanischen Akzent für einen Job eingesetzt und es direkt perfekt hinbekommen habe.

Wie denkt ihr jetzt über die The Last of Us-Verfilmung, so mit einigen Monaten Abstand? Was sagt ihr zum Interview?