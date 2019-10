The Last of Us (Remastered) - Alle Kapitel im Überblick

Das PS Plus-Lineup im Oktober 2019 hat unter anderem The Last of Us Remastered Programm. Ich nutze den Anlass, um alle Kapitel des Action-Adventures aufzuzählen, damit ihr nachschauen könnt, wie weit ihr in der Story voran geschritten seid.

Spoiler verstehen sich von selbst. Wenn ihr euch nichts vorweg nehmen lassen wollt, dann lest ab hier besser nicht mehr weiter.

Wie viele Kapitel hat das Spiel? Die Geschichte von The Last of Us (Remastered) ist in vier Jahreszeiten (in der Reihenfolge Sommer, Herbst, Winter und Frühling) strukturiert. Darunter verteilen sich wiederum insgesamt 12 Kapitel, die noch einmal Unterkapitel besitzen.

Wie lang ist die Spielzeit? Der Seite How Long to Beat zufolge liegt die durchschnittliche Spielzeit für die Hauptstory bei rund 15 Stunden. Perfektionisten, die alle Zusatzaufgaben erledigen wollen, brauchen rund 23 Stunden.

Chapter-Übersicht zu The Last of Us (Remastered)

1. Heimatstadt

Prolog

Sommer

2. Die Quarantänezone

20 Jahre später

Hinter der Mauer

Die Slums

Die Landung

3. Die Randbezirke

Draußen

Zentrum

Museum

Das Rathhaus

4. Bills Stadt

Der Wald

Unterschlupf

Friedhof

Highschool-Flucht

5. Pittsburgh

Allein und verlassen

Hotellobby

Finanzviertel

Die Stadt verlassen

6. Die Vororte

Kanalisation

Vorstadt

Herbst

7. Tommys Staudamm

Hydroelektrischer Damm

Farmhaus

8. Die Universität

Auf geht's, Big Horns

Forschungstrakt

Winter

9. Ferienort am See

Die Jagd

Ferienhütten

Frühling

10. Busdepot

Autobahnausfahrt

Unterirdischer Tunnel

11. Das Firefly-Labor

Das Krankenhaus

12. Jackson