The Last of Us: Alle Safe-Kombinationen im Überblick

In The Last of Us stoßt ihr im Laufe des Abenteuers auf insgesamt vier Safes, die allesamt wertvolles Loot bergen. Allerdings benötigt ihr dafür bestimmte Codes. Unser Guide hilft euch auf die Sprünge.

Hinweis: Für jeden Safe findet ihr im Spiel einen Hinweis-Zettel, auf dem der jeweilige Code verzeichnet ist. Wir verraten euch sowohl den Fundort des Zettels als auch die Safe-Kombination.

Die Randbezirke/The Outskirts

Fundort des Safe-Hinweises: Im großen Gebiet, in dem sich Joel an einigen Clickern vorbeschleichen muss, findet ihr einen Laden. Betretet ihn, springt hinter die Kasse und öffnet eine Schublade. Darin findet ihr die Safe-Kombination.

Fundort des Safes: Den Safe selbst findet in im anderen Laden auf der Straße, in der Nähe eines Infizierten.

Safe-Kombination: 3 - 43 - 78

Bills Stadt/Bill's Town

Fundort des Safe-Hinweises: Geht einfach die Hauptstraße herunter. Am Ende der Straße klebt der Zettel an einer Barriere.

Fundort des Safes: In der Nähe einer Pizzeria auf der Hauptstraße findet ihr einen LKW - daneben ist der Safe.

Safe-Kombination: 5 - 17 - 21

Pittsburgh (Hotel)

Fundort des Safe-Hinweises: Schnappt euch im Hotel die Leiter und begebt euch auf die obere Etage. Sobald ihr rechts abbiegt (ihr kommt an einem abgestürzten Kronleuchter vorbei) solltet ihr eine zerstörte Treppe auffinden. Kraxelt dort hinauf, um auf die andere Seite zu gelangen. Dort findet ihr die Kombination.

Fundort des Safes: Springt zurück in die überflutete Lobby. Geht zum Check-In-Schalter, dort grenzt ein weiterer Raum an, in dem sich der Safe befindet.

Safe-Kombination: 22 - 10 - 56

Die Vororte/Suburbs

Fundort des Safe-Hinweises: Nachdem ihr aus der Kanalisation entkommen seid, findet ihr euch in einem verlassenen Vorort wieder. Dort könnt ihr allerhand Häuser abgrasen und nach wertvollen Gegenständen untersuchen. Die Safe-Kombination findet ihr im dritten Stock des letzten Hauses in der Nachbarschaft, in der Nähe eines Eiswagens.

Fundort des Safes: Der Safe selbst befindet sich im selben Haus, genauer im zweiten Stock (im Schlafzimmer).

Safe-Kombination: 8 - 21 - 36

