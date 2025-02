The Last of Us Staffel 2 erweckt Figur zum Leben, die in den Spielen nie gezeigt wurde - die Community hat schon eine Vermutung

Ellie spielt auch in Staffel 2 der HBO-Serie The Last of Us wieder eine große Rolle, aber natürlich nicht nur sie.

The Last of Us Staffel 2 erscheint in wenigen Monaten und die Vorfreude steigt. Jetzt sind wieder ein paar Neuigkeiten durchgesickert, die vielversprechend klingen: Unter anderem haben die Macher der Serie verraten, dass in der zweiten Season eine Person zu sehen sein wird, die wir in den Spielen nie richtig zu Gesicht bekommen haben – über die aber viel geredet wurde. Da haben einige Fans natürlich auch schon Ideen, wer das sein könnte.

The Last of Us Staffel 2: Neil Druckmann und Craig Mazin verraten neue Details

Darum geht's: Season 2 von The Last of Us erscheint im April und soll sieben neue, bis zur Oberkante Unterlippe vollgepackte Episoden liefern. Die ändern wohl wieder einiges ab, wenn wir den direkten Vergleich zum Spiel ziehen, aber das war lange noch nicht alles, was die Showrunner gegenüber Entertainment Weekly verraten haben.

Aber erst einmal sehen wir uns nochmal einen Teaser zu Staffel 2 von The Last of Us an:

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Das sind die neuen Infos: Einiges ist neu, manches wirkt aber natürlich für all diejenigen wenig überraschend, die The Last of Us Part 2 bereits gespielt haben. Allerdings soll es auch für die wieder einige Änderungen geben, was bereits in der ersten Staffel ganz hervorragend funktioniert hat. Die wichtigsten Punkte listen wir hier für euch auf.

Staffel 2 spielt fünf Jahre nach der ersten.

Abby wird deutlich weniger muskulös als im Spiel sein.

Laut Craig Mazin bekommen wir nicht nur drei, sondern wohl sogar noch mehr Staffeln.

Jede neue Folge soll für sich vollgepackt und spannend sein: "Ihr werdet euch nicht langweilen

Tommy und Maria haben jetzt ein Kind.

Geschnittenes Material, das für TLOU Part 2 geplant war, kommt in der Serie zum Tragen.

Es gibt noch mehr Abweichungen vom Spiel als in der ersten Staffel.

Ein prominenter Charakter, über den in den Spielen viel geredet wird, ist in Staffel 2 zu sehen.

Wer könnte der prominente Charakter sein? Die Community hat bestimmte Vermutungen

Da kommen natürlich einige in Frage: Es gibt gleich mehrere Figuren, die in The Last of Us Part 2 mehrfach besprochen, aber nie richtig gezeigt werden. Beispielsweise könnten wir die Rolle der Prophetin deutlich ausgefeilter erleben und noch mehr über sie erfahren. Aber unter einem entsprechenden Tweet herrscht vor allem eine ganz bestimmte Vermutung vor.

Sehen wir mehr von Cat? Viele The Last of Us-Fans scheinen zu glauben oder zu hoffen, dass Staffel 2 mehr von Cat zeigt. Die Ex-Freundin würde auf jeden Fall gut passen. Immerhin haben wir es hier mit einer wichtigen, also prominenten Figur zu tun, die in den Spielen zwar vorkommt, aber in erster Linie vor allem auf Tagebucheinträge von Ellie und einige Dialoge beschränkt ist.

Wer ist Cat? Cat ist die Ex-Freundin von Ellie und lebt ebenfalls in Jackson, Wyoming. Von ihr hat Ellie ihr Tattoo bekommen und die beiden waren eine ganze Weile zusammen. Allerdings geht aus The Last of Us Part 2 hervor, dass Ellies Freundschaft zu Dina unter der Beziehung zu Cat gelitten hat. Aber auch nach der Trennung scheinen die beiden ein gutes Verhältnis zueinander zu haben, ein Foto von Cat hängt in Ellies Zimmer.

Was glaubt ihr: Welcher Charakter könnte in The Last of Us Staffel 2 mehr im Rampenlicht stehen, der im Spiel nie richtig gezeigt wurde?