The Last of Us-Serie: Folge 5 führt das ekligste Monster ein, aber anders als im Spiel

In Folge 2 der The Last of Us-Serie haben Joel, Ellie und Tess sich bereits mit fiesen Clickern herumgeschlagen. Die gerade erst erschienene fünfte Episode setzt da aber noch mal einen drauf und lässt die ekligste Sorte von Infizierten auf die Hauptpersonen los. Die denkwürdige Begegnung sieht in der HBO-Adaption aber ganz anders aus als im Spiel und nimmt auch in der Story eine andere Rolle ein.

Spoilerwarnung: Der folgende Artikel enthält Spoiler zur fünften Folge der Serie und zum Spiel.

Eine ganz andere Bloater-Begegnung

Wer The Last of Us gespielt hat, erinnert sich ganz bestimmt an die nervenaufreibende Pflichtbegegnung mit einem Bloater. Einer dieser massigen, großen Infizierten überfällt uns in der Turnhalle, wo wir uns ihm in einem Bosskampf stellen müssen. Dabei empfiehlt es sich, unbedingt Abstand zu halten, wenn wir nicht ziemlich schnell getötet werden wollen.

Aber auch von Weitem macht der Infizierte im vierten Stadium es uns nicht leicht, denn er nutzt Fernkampfattacken, um uns trotzdem zu treffen. Zudem springen immer wieder weitere Infizierte durchs Fenster und lenken uns von unserem Hauptfeind ab.

In der Serie wird die Begegnung ganz anders inszeniert. Zum Bloater gesellt sich ebenfalls eine ganze Horde anderer Infizierter und das große Monster sieht auch sehr ähnlich aus wie im Spiel. Allerdings treffen Joel, Ellie und Co. in einer alternativen Szenerie auf ihn, nämlich bei Nacht, wo der Bloater unter freiem Himmel aus einem Loch kriecht.

Hier seht ihr den Vergleich:

Die Dunkelheit und die Flammen, die in der chaotischen Szene im Hintergrund lodern, verstärken den Horrorcharakter der Szene, während in die Turnhalle aus dem Spiel helles Sonnenlicht strahlt.

Hier findet ihr mehr Neuigkeiten und Meinungen zu The Last of Us:

Neben dem Ortswechsel beschießt oder beschmeißt der infizierte Hüne die Menschen außerdem nicht aus der Ferne. Trotzdem ist mit ihm nicht zu spaßen. In der wohl bisher brutalsten Szene der Serie reißt er Kathleens Verbündetem Perry, der ihm zu nahe gekommen ist, kurzerhand den Kopf ab.

Die ganze actionreiche Szene, in der der Bloater auftaucht, dient aber nicht nur dem Gruselfaktor, sondern nimmt auch eine wichtige Rolle in der Story ein. Letztendlich ist es nämlich der Infiziertenangriff, dank dem Ellie, Joel und ihre Begleiter ihren menschlichen Verfolgern entkommen können - auch, wenn der letzte dabei entscheidende Feind nicht der Bloater selbst ist.

Welche Szene gefällt euch besser: der Turnhallenkampf im Spiel oder der Überlebenskampf unter dem Nachthimmel in der Serie?