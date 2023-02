The Last of Us 3: Joel-Sprecher wäre sofort dabei und wir haben Ideen, wie das klappen könnte

Ob The Last of Us mit einem dritten Teil zu einer Trilogie wird, wissen wir noch nicht – und auch Troy Baker, der Joel in den Spielen verkörpert (nicht zu verwechseln mit Serienschauspieler Pedro Pascal), kann uns aktuell nicht mehr verraten. Eines weiß der Schauspieler und Synchronsprecher jedoch ganz genau: Falls Teil 3 entwickelt wird, wäre er sehr gerne wieder an Bord. Wir haben uns überlegt, was das für die Story bedeuten könnte.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Last of Us Part 2.

Joel in The Last of Us Part 3?

Troy Baker hat sich in The Last of Pods, einem Podcast über die HBO-Serie, zu einer möglichen Fortsetzung der Spielereihe geäußert (via thegamespoof.com). Nachdem er deutlich klargestellt hat, dass er noch nicht weiß, ob diese in Planung ist, erklärt er mit einer Prise Humor, wie gerne er dabei wäre:

Falls Neil [Druckmann, Naughty Dog-Co-Präsident] eine Story hat, die er erzählen will und er von mir will, dass ich in irgendeiner Weise ein Teil davon bin, bin ich sieben Tage die Woche [dafür] da und zweimal am Sonntag. Ich würde ihm auf jeden Fall folgen und ich bin ihm bis zu den Toren der Hölle und zurück gefolgt und habe Eiscreme gekauft.

Interessant an seinen Worten ist nicht nur die eindeutige Bewunderung für den The Last of Us-Schöpfer, sondern auch, dass sie zu spannenden Gedankenspielen anregt. Schließlich gibt es eine eindeutige Hürde für einen Joel-Auftritt in Part 3: Immerhin stirbt er in Part 2. Es mag also im ersten Moment unrealistisch klingen, dass er in einer möglichen Fortsetzung wieder auftauchen könnte.

Doch eigentlich ist es das gar nicht. Zugegeben: Würde sich herausstellen, dass Joel Abbys Angriff überlebt hat und er einfach mit den Worten "Hey Kiddo" zurückkehrt, wäre das sehr merkwürdig. Das würde die komplette Story um Ellies Rachemission in Part 2 in einem völlig anderen Licht dastehen lassen. Allerdings gäbe es ja noch andere Möglichkeiten.

Möglichkeiten, wie Joel wieder mit von der Partie sein könnte

Er könnte beispielsweise in Rückblicken wiederkehren, ganz ähnlich wie in den Szenen aus Part 2, in denen wir Joel und Ellie im Museum erleben.

Spinnen wir den Rückblick-Gedanken noch weiter, dann wäre es sogar denkbar, dass Part 3 in der Gänze ein Prequel wird. Das Spiel könnte zum Beispiel die Zeit nach dem Ausbruch beleuchten und die Geschichte erzählen, wie Joel Tess kennengelernt hat und zum Schmuggler wurde. Über diesen Lebensabschnitt wissen wir bisher noch nicht allzu viel.

Daneben gäbe es noch weitere Möglichkeiten, Joel ins Spiel zu bringen. Ein wäre, dass Ellie sich ihn in schwierigen Momenten an ihrer Seite vorstellt und in Gedanken zu ihm spricht.

Dass Troy Baker also eine Rolle angeboten wird, falls Teil 3 entwickelt wird, ist also gar nicht so unwahrscheinlich und würde vermutlich nicht nur ihn, sondern auch viele Fans glücklich machen. Bisher sind das jedoch alles nur Gedankenspiele.

Würde es euch freuen, wenn Joel in The Last of Us Part 3 zurückkehrt? Wie würde das eurer Meinung nach am besten funktionieren?