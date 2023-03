The Last of Us-Serie Staffel 2: Ellies Rolle wird nur unter einer Bedingung neu besetzt

Bella Ramsey kehrt auch in der zweiten Season von The Last of Us als Ellie zurück.

Bella Ramsey spielt Ellie in der HBO-Serie zum postapokalyptischen Videospiel The Last of Us und macht in den Augen vieler Fans (und auch in unseren Augen) dabei einen verdammt guten Job.



Einige andere selbsternannte The Last of Us-Fans wiederum haben sich bereits mit der Bekanntgabe des Castings von ihrer hässlichsten Seite gezeigt und teils haltlose Kritik gegenüber der Besetzung geäußert. Ramsey würde der Ellie aus den Spielen nicht ähnlich sehen und sei deshalb die falsche Wahl – so ein beliebtes Argument auf der Kritikerseite.

Wird Bella Ramsey als Ellie in The Last of Us Season 2 zurückkehren?

Dass die britische Schauspielerin allerdings sehr wohl die richtige Wahl für die Rolle als Ellie ist, zeigte sie nicht nur mit ihrem fantastischen Auftritt in den neun Folgen der ersten Staffel. Auch Executive Producer und Naughty Dog Co-President Neil Druckmann sowie Showrunner Craig Mazin sind fest überzeugt von den Leistungen der 19-Jährigen.

Auch für die zweite Staffel der The Last of Us-Serie sei Bella Ramsey als Ellie fest mit an Bord.

Sie werde nur dann neu besetzt, wenn sie selbst keine Lust mehr auf die Rolle habe. In einem Interview zum Finale der ersten Staffel (via IGN) lässt Druckmann dazu folgendes verlauten:

[...] Es war ein echter Glücksgriff, als wir Ashley Johnson (für die Darstellung von Ellie aus dem Spiel) gefunden haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Version von Ellie von irgendjemandem ersetzt werden könnte. Und dann hatten wir plötzlich einen weiteren Glücksgriff mit Bella. Wir sind extrem glücklich darüber, Bella und all den Stoff zu haben, den ihr über die gesamte Season zu Gesicht bekommen habt. Die einzige Bedingung, unter der wir jemals darüber nachdenken würden, Bella zu ersetzen, wäre, wenn sie sagen würde: 'ich will für euch nicht mehr arbeiten'. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, ob wir ihr das zugestehen würden. Wir würden sie womöglich dazu zwingen, zu Season 2 zurückzukommen.

In einem Interview gegenüber The New York Times erklärte Ramsey im Januar, dass die Kritik an ihrer Besetzung für die TloU-Serie nicht spurlos an ihr vorbeigegangen sei und sie sich seitdem in einem fortlaufenden Kampf mit ihrem Selbstwertgefühl befinden würde.

Eine zweite Staffel der Erfolgsserie von HBO ist bereits in trockenen Tüchern, allerdings ist noch nicht bekannt, wann genau The Last of Us in die nächste Runde geht.

Joel-Darsteller Pedro Pascal deutete vor wenigen Tagen an, dass die Dreharbeiten für die kommende Season möglicherweise sogar noch in diesem Jahr starten könnten. Das würde wiederum bedeuten, dass die zweite Staffel schon im Jahr 2024 an den Start gehen könnte.

