The Last of Us: Casting-Backlash hat Ellie-Schauspielerin Bella Ramsey zu schaffen gemacht

Als bekannt gegeben wurde, dass Bella Ramsey in der The Last of Us-Serie Ellie spielt, hat sich das Internet wieder einmal von seiner hässlichsten Seite gezeigt. Ein Haufen Fans fand die Wahl der Schauspielerin gar nicht gut und hat das auch lautstark mitgeteilt. Wie Bella Ramsey damit umgegangen ist, erklärt sie jetzt in einem neuen Artikel über sie in der New York Times.

Ellie-Schauspielerin kämpfte mit Selbstzweifeln, Angst und Panik

Worum geht's? Das Casting der The Last of Us-Verfilmung hat viele negative Reaktionen hervorgerufen. Insbesondere Bella Ramsey bekam viel Hass von selbsternannten Fans ab, die nicht mit ihrer Verpflichtung einverstanden waren. Das wirkt sich natürlich auch auf die betroffene Person aus.

Bella Ramsey war zu dem Zeitpunkt 17 Jahre alt und hatte noch nichts Derartiges erlebt. Es sei das erste Mal gewesen, dass sie eine so negative Reaktion auf etwas zu spüren bekommen hat. Sie habe sich sehr viele Kommentare durchgelesen und vor allem die negativen wahrgenommen, den positiven aber nicht geglaubt.

"Es gab Zeiten, in denen ich es witzig fand. Dann ist es aber auch vorgekommen, dass ich am Ende einer zehnminütigen Scrolling-Session mein Telefon weggelegt und gedacht habe: Vielleicht war das eine schlechte Idee."

Hier könnt ihr euch Bella Ramsey als Ellie ansehen:

2:08 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Ursprünglich wollte Bella Ramsey die Rolle gar nicht unbedingt spielen. Vor allem wollte sie eigentlich nicht berühmt werden und habe genau deshalb überlegt, nicht in die Rolle zu schlüpfen (via: THR). Welche Schauspielerinnen sonst für die Rolle in Frage gekommen wären, könnt ihr euch in diesem GamePro-Artikel durchlesen:

Laut Showrunner Craig Mazin sei Bella Ramsey die beste Wahl gewesen. Sie habe es geschafft, sich durch zeitweise Anflüge von Selbstzweifeln, Angst oder Panik durchzubeißen und sei über sich selbst hinausgewachsen. Es gebe wenig Menschen, die zwischen den Wörtern "Action" und "Cut" besser wären als sie.

Bella Ramsey selbst berichtet davon, dass es wohl ein ständiger Kampf mit dem Selbstwertgefühl bleibe:

"Es war erst kürzlich, dass ich akzeptiert habe, dass ich Ellie bin, dass ich das kann, dass ich eine gute Schauspielerin bin. Aber das wird nur für ein paar Wochen halten und dann denke ich wieder, dass ich furchtbar bin. Das ist einfach der Prozess."

Positive Kritiken besonders für Ellie und Joel

Aber offenbar sind diese Zweifel unbegründet. Zumindest bisher zeigen sich alle Menschen begeistert, die die HBO-Serie zu The Last of Us schon sehen konnten. Die Übersicht mit den Kritiken und Bewertungen auf Metacritic findet ihr hier in diesem GamePro-Artikel.