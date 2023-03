The Last of Us Folge 9: Das kontroverse Ende der ersten Staffel erklärt

Joel und Ellie sind am Ziel. Aber das heißt nicht automatisch etwas Gutes.

Mit Folge 9 "Look For The Light" endet die erste Staffel der erfolgreichen HBO-Serie The Last of Us. In den rund 40 Minuten erwarten uns nicht nur viele Emotionen, sondern auch eine besonders kontroverse Entscheidung, die, wie Ellie-Schauspielerin Bella Ramsey bereits erklärte, dazu beiträgt, dass das Finale die Meinung der Fans "massiv spalten" wird. Wir dröseln die Sache auf.

Achtung! In diesem Artikel spoilern wir Folge 9 der The Last of Us-Serie und damit auch das Ende der ersten Staffel.

Darum geht's in Folge 9: In der finalen Folge erreichen Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) endlich die Fireflys, um mit ihrer Hilfe und Ellies Immunität ein Heilmittel gegen den Cordyceps zu entwickeln.

Wie sich jedoch rausstellt, würde Ellie den Eingriff nicht überleben. Während sie bereits ahnungslos und narkotisiert auf dem OP-Tisch liegt, will Joel das nicht zulassen. Er tötet die Fireflys (darunter auch Marlene) und flüchtet mit Ellie aus dem Krankenhaus.

Joel entscheidet sich für Ellie und damit gegen ein Heilmittel

Wer The Last of Us Part 1 als Spiel kennt, dürfte von dem Ende nicht überrascht sein. Bereits im Spiel endet die Geschichte auf diese Weise:

Joel hat Ellie während der gemeinsamen Reise so lieb gewonnen, dass sie für ihn wie eine Tochter ist. Sie ist sein neuer Grund, am Leben festzuhalten und nicht aufzugeben. Nach dem Verlust seiner leiblichen Tochter Sarah würde für ihn die Welt zusammenbrechen, wenn er jetzt auch noch Ellie verlieren würde.

Er entscheidet sich damit für Ellie und gegen die Menschheit. Um sie zu retten, sind ihm alle Mittel recht, auch das Töten unschuldiger Menschen und das Verhindern eines möglichen Heilmittels.

Dabei bleibt es aber nicht. Um ihre gute Beziehung zueinander nicht zu gefährden und Ellie davor zu bewahren, wieder zu den Fireflys zurückzukehren, tischt er Ellie eine große Lüge auf, als sie von der Narkose aufwacht: Es gäbe noch mehr immune Menschen, aber auch das hätte nicht gereicht, um ein Heilmittel herzustellen. Er behauptet, die Suche nach Heilung sei aufgegeben worden.

Diese Lüge wird nochmal tragischer, als Ellie Joel kurz vor der Rückkehr nach Jackson nochmals fragt, ob alles wahr sei, was er ihr über die Fireflys erzählt habe. Er schwört, dass er die Wahrheit gesagt habe.

Das Ende beantwortet zwei wichtige Fragen

Zwischen dem moralischen Dilemma beantwortet Folge 9 aber auch zwei Fragen, die im Verlauf der ersten Staffel aufkamen.

Was geschah mit Riley? In Folge 7 erleben wir mit, wie Ellie und ihre Freundin Riley beide infiziert werden. Aber weder die Serie noch der DLC Left Behind verraten, was genau mit Riley passiert, als sie sich verwandelt. In Folge 9 verrät Ellie es schließlich: Sie hat Riley erschossen und sie damit vor dem Dasein als Infiziere erlöst. Das war gleichzeitig auch das erste Mal, dass sie auf einen Menschen geschossen hat.

Wie wurde Ellie immun? Was ebenfalls bislang nicht bekannt war, wie Ellie überhaupt immun gegen den Cordyceps wurde. Folge 9 liefert hier eine Antwort: Anna, Ellies Mutter, wird kurz vor der Geburt, beziehungsweise während der Geburt ihres Babys von einem Infizierten angegriffen und gebissen. Sie schneidet dann sehr schnell die Nabelschnur durch, aber offenbar nicht mehr rechtzeitig.

Letztlich ist aber genau das Ellies Glück: Sie hat dadurch von Anfang an Cordyceps in ihrem Körper und produziert einen chemischen Botenstoff, der eine Infektion vortäuscht.

Wie geht's mit Staffel 2 weiter?

Da Staffel 1 nun abgeschlossen ist, schweifen die Blicke in die Zukunft. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt. In unserer Übersicht zur zweiten TLoU-Staffel fassen wir für euch zusammen, welche Charaktere dabei sind, von welchen Schauspieler*innen sie verkörpert werden, wie es um den Sendestart steht und noch einiges mehr.

