Pilz-Invasion dank Pancakes: The Last of Us-Serie erklärt, wie die Pandemie angefangen hat

In The Last of Us wurde die Welt vom verheerenden Cordyceps dahingerafft. Ein Großteil der Menschen ist entweder tot oder wurde vom Pilz in aggressive Mutanten verwandelt, die Jagd auf die noch wenigen Überlebenden machen, um den Cordyceps durch Bisse weiterzuverbreiten. Doch wie genau hat die Pandemie überhaupt angefangen? Diese Frage wird im Spiel nicht beantwortet, allerdings hat Folge 3 der HBO-Serie nun eine spannende Theorie parat.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Last of Us Folge 2 und 3.

Joel erklärt Ellie, wie die Pandemie angefangen haben könnte

Nach der Flucht aus Boston und dem dramatischen Abschied von Tess bewegen sich Joel und Ellie in der dritten Folge der Serie in Richtung Bills Stadt. Auf dem Weg dorthin fragt die 14-Jährige ihren grimmigen Begleiter, wie die Cordyceps-Pandemie überhaupt ihren Anfang gefunden haben könnte.

Joels Erklärung: Der Cordyceps ist mutiert und hat Grundnahrungsmittel wie Mehl und Zucker befallen, sodass er schließlich in die Lebensmittelversorgung eindringen konnte. Der Pilz hat sich damit also auch in etlichen verarbeiteten Lebensmitteln wie Brot, Cornflakes oder Pancake-Mixes eingenistet.

Essen Menschen eine bestimmte Menge der vom Cordyceps befallenen Lebensmittel, infizieren sie sich schließlich mit dem Pilz und können die Infektion auf andere Menschen übertragen, indem sie sie beißen. Einige Nahrungsmittelhersteller liefern ihre Waren weltweit aus. Das erklärt, warum sich der Cordyceps nicht an einem bestimmten Ort, sondern schlagartig in der gesamten Welt verbreitet hat, sprich, warum es also direkt zu einer Pandemie gekommen ist.

Wie Joel betont, handelt es sich hierbei nur im eine Theorie, die aber plausibel klingt. Denn anders als im Spiel gibt es in der HBO-Show keine hochansteckenden Pilzsporen, die Menschen einatmen könnten. Stattdessen kommuniziert der Cordyceps über Ranken miteinander. Die Macher*innen mussten also eine andere Erklärung für die mögliche Verbreitung finden.

Wobei natürlich auch im Spiel der Ursprung der Pandemie nicht konkret erklärt wird. Dass sich die ersten Menschen schlicht und einfach über Pilzsporen angesteckt haben, ist möglich, aber ein Pilzbefall der globalen Lebensmittelversorgung würde natürlich auch im Kontext des Naughty Dog-Games Sinn ergeben.

Den deutschsprachigen Trailer könnt ihr euch übrigens hier noch einmal ansehen:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Interessanter Fakt am Rande: In der The Last of Us-Serie von HBO ist die Cordyceps-Pandemie am 26. September 2003 ausgebrochen. Der Großteil der Ereignisse der Serie erfolgt nach einem Zeitsprung von 20 Jahren und findet in der postapokalyptischen Welt von 2023 statt.

In den Spielen ist der sogenannte "Outbreak-Day" hingegen auf den 26. September 2013 datiert. Das Abenteuer von Joel und Ellie ereignet sich entsprechend im Jahr 2033. Der Grund für diese Anpassung in der Serie ist offiziell nicht bekannt, womöglich wollten die Macher*innen allerdings lediglich erreichen, dass die Serie im Jahr 2023 spielt damit eine zeitliche Nähe zu den Zuschauer*innen erreichen.

The Last of Us in Deutschland gucken - Wann kommt Folge 4?

Die HBO-Serie zu Naughty Dogs postapokalyptischen Hit The Last of Us wird in Deutschland exklusiv auf Sky ausgestrahlt und kann über die Sky-Streamingdieste WOW und Sky Q gestreamt und geschaut werden. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt, am 6. Februar erscheint Folge 4 der Show. Den kompletten The Last of Us-Sendeplan auf Sky/WOW findet ihr in dieser GamePro-Übersicht.