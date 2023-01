The Last of Us-Serie will keine Zombie-Show sein und ersetzt deshalb Sporen durch Ranken

In wenigen Tagen geht die langersehnte TV-Serie zu The Last of Us an den Start. Der Fokus der ersten Staffel liegt auf dem Erstling der The Last of Us-Reihe und gibt einige Teaser für die zweite Staffel, in der vermutlich die Geschichte von The Last of Us Part 2 nacherzählt wird.

Wie wir bereits wissen, wird es einige Abänderungen in der Serie geben. So soll die gezeigte Gewalt beispielsweise sehr stark vom Videospiel abweichen, damit eine andere Wirkung beim Publikum entsteht. Doch das wird nicht die einzige Änderung sein, wie die Writer Neil Druckmann und Craig Mazin nun in einem Interview verrieten.

The Last of Us soll keine Zombie-Serie werden

Was wird geändert? Druckmann erklärte, dass der Cordyceps-Virus im Videospiel über Sporen in der Luft verteilt wird. In der Serie wird es hingegen Ranken geben, die das Virus verbreiten. Das wird der Grund sein, wieso es in der Serie keine Gasmasken zu sehen geben wird:

Was ist der Grund? Die Serie soll nicht zu einer Zombie-Show werden, die es aktuell wie Sand am Meer gibt. Der Fokus soll dabei auf den Ranken liegen, die wie bei einem realen Pilz eine Art Netzwerk bilden und so die einzelnen Clicker miteinander verbinden. Dadurch entsteht ein übergeordneter Feind und die Bedrohung wirkt viel stärker als bei einem Virus, das über die Luft verbreitet wird.

Es bleibt abzuwarten, welche weiteren Änderungen wir in der TV-Serie erleben werden. Doch so oder so sollten The Last of Us-Fans nicht die Chance verpassen, die Serie zu schauen.

Das verrät der Trailer zur The Last of Us-Serie über die Story:

So geht es mit The Last of Us weiter

Neben der TV-Serie erhoffen sich Fans natürlich, dass es in Zukunft mit der The Last of Us-Videospielreihe weitergeht. Druckmann glaubt, dass es „noch mehr Story zu erzählen“ gibt, weshalb ein dritter Teil der Reihe wahrscheinlich wäre.

Allerdings wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt, dass die Arbeiten an The Last of Us Part 3 gestartet sind. Dementsprechend könnte es noch einige Jahre dauern, bis wir überhaupt etwas von einem Nachfolger erfahren.

Was haltet ihr von der Idee, die Sporen durch Ranken zu ersetzen?