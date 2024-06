The Last of Us-Serie: Staffel 2 wird deutlich kürzer als erste, doch es gibt auch drei tolle Neuigkeiten

Fans von The Last of Us können sich auf drei tolle Neuigkeiten freuen.

Die Dreharbeiten für Staffel 2 zur The Last of Us-Serie haben mittlerweile begonnen. Laut eines Hinweises sollen die Dreharbeiten am 21. August 2024 abgeschlossen sein, was für einen Serien-Release im Jahr 2025 spricht.

Leider wird die zweite Staffel nur sieben Episoden umfassen, also zwei Folgen weniger als die erste Staffel. Doch in einem Interview mit Deadline versprechen die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann, dass daraus nur Gutes folgen wird.

Staffel 2 von The Last of Us wird kürzer, aber besser

Was sind die guten Nachrichten? Für die Macher*innen war nach sieben Episoden ein guter Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Die Story in Part II ist so viel größer, dass nicht alles in einer Staffel erzählt werden könne.

Dementsprechend ergeben sich laut Mazin und Druckmann drei gute Nachrichten für Fans der Serie:

Staffel 3 wird deutlich länger als Staffel 2

Womöglich wird es sogar noch eine 4. Staffel geben

Die Episoden werden mit noch mehr Liebe zum Detail konzipiert

Das Team wolle sich mehr Zeit nehmen, um die Geschichte zu erzählen, nicht weniger. Deshalb sei der Plan entstanden, nach sieben Episoden die erste Pause einzulegen, um den Rest dann in Staffel 3 und womöglich sogar in Staffel 4 weiterzuerzählen.

Schon in Staffel 1 hat das Produktionsteam viele kleine Details eingebaut, die Fans von Part I gefreut haben. So hat es ein Liebesbeweis eines Entwicklers in die Serie geschafft. Vermutlich wollen die Produzent*innen noch mehr solcher Einzelheiten einbauen, was die Erzählung insgesamt strecken könnte.

Mazin erklärte, dass sich jede einzelne Folge wie ein Blockbuster anfühlen solle. In Part II würde viel mehr passieren als in Part I, deshalb gäbe es einfach mehr zu erzählen. Staffel 2 würde sich vom Thema her weniger um Liebe, sondern mehr um Rache drehen – was Fans der Spiele bekannt sein dürfte.

Falls ihr es nicht mehr auf dem Schirm haben solltet, seht ihr hier einen Trailer zum Finale von Staffel 1:

0:23 The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

ACHTUNG, SPOILER ZU STAFFEL 2: Im folgenden Absatz gehen wir auf die Ereignisse aus The Last of Us Part II ein.

Bis zu welchem Punkt könnte Staffel 2 gehen? Part II ist in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Zunächst erleben wir die Geschehnisse aus Ellies Sicht und wie sie ihren Rachefeldzug plant. Daraufhin sehen wir Abbys Hintergrundgeschichte und wie sie ebenfalls auf Rache sinnt. Der letzte Teil ist der große Showdown zwischen den beiden.

Die Produzenten sprachen davon, dass Staffel 2 bis zu einem guten Punkt gehen würde, an dem sie eine Pause einlegen könnten. Womöglich könnte das bedeuten, dass Staffel 2 bis zu dem Punkt geht, an dem Joel getötet wird. Alternativ könnte die 2. Staffel bis zu dem Punkt gehen, an dem der Wechsel von Ellie zu Abby stattfindet.

Was haltet ihr von der Episodenanzahl? Hättet ihr euch lieber eine kürzere und kompaktere Serie gewünscht?