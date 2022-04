The Last of Us-Serie: Neues Foto weckt sofort Erinnerung an spannende Spiel-Szene

Wären wir allein auf die offiziellen Infos angewiesen, so wüssten wir noch kaum etwas über HBOs The Last of Us-Serienadaption. Glücklicherweise gibt es die neugierigen Fans, die zu den Drehorten pilgern und uns immer wieder mit neuen Info-Häppchen versorgen. Da reiht sich nun auch ein Foto ein, das an eine starke Szene aus dem Spiel erinnert.

Szene aus dem Spiel

Darum geht es: Das auf dem Fan-Twitter The Last of Us Updates (@TheLastOfUsNews) aufgetauchte neue Bild alleine wirkt auf den ersten Blick noch etwas unspektakulär. Wir sehen ein heruntergekommenes Gebäude, viele Menschen, Müllcontainer und zwei Autos. Aber mit der geteilten Info dürften alle Fans des Spiels sofort die wohl dort gefilmte Szene vor Augen haben:

Ich habe leider kein Video hinbekommen, aber sie haben gerade eine Szene gefilmt, bei der ein Truck in einen Waschsalon gekracht ist.

Das weckt Erinnerungen an das Spiel: Mit "Truck" könnte der Pick Up gemeint sein, den wir links im Bild sehen oder ein ähnliches Fahrzeug. Mit einem Pick Up Truck crashen Joel und Ellie im Spiel nämlich in ein Gebäude. Es handelt sich dabei um eine Szene, bei denen sicherlich einige von uns den Atem angehalten haben.

Die beiden haben es endlich geschafft, sich ein Auto zu beschaffen und erreichen Pittsburgh. Dort geraten sie allerdings in einen Hinterhalt und werden mit Schusswaffen und Steinen attackiert. Daraufhin kracht Joel mit dem Wagen in ein Gebäude, wo die beiden aussteigen und einen dramatisch inszenierten Kampf ausfechten müssen.

Hier könnt ihr euch die Szene aus dem Spiel noch mal in Erinnerung rufen:

Unterschiede zum Spiel: Vermutlich können wir uns darauf freuen, dass diese Szene für die Serie adaptiert wird, auch wenn es wahrscheinlich kleine Abweichungen geben wird. So sieht das Gebäude im Spiel beispielsweise nicht wie ein Waschsalon aus, sondern eher wie ein Gemischtwarenladen.

Fan-Material hat uns schon häufiger auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Spiel und Serie aufmerksam gemacht. Natürlich würde eine Umsetzung nicht eins zu eins funktionieren, aber was kleine Details und die Gesamtstimmung angeht, so macht die Adaption bisher einen sehr guten Eindruck.

Erinnert ihr euch an die Szene und freut ihr euch, wenn sie in der Serie landet?