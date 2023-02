The Last of Us-Serie: Was passiert am Ende mit Riley? Diese Vermutung haben wir

Der Name "Riley" ist schon in der zweiten Folge der The Last of Us-Adaption von HBO gefallen. Wer sie ist, haben wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht erfahren. Erst Folge sieben löst das Rätsel für alle, die das Spiel nicht kennen. Das Ende der aktuellen Episode ist allerdings offen gehalten. Wir erklären euch, was höchstwahrscheinlich passiert ist und wie wir darauf kommen.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu Folge 7 der The Last of Us-Serie und zum The Last of Us-Standalone-DLC "Left Behind".

Das geschieht mit Riley

Inhaltlich hält sich die aktuelle Serienfolge der The Last of Us-Adaption an den Standalone-DLC "Left Behind", der damals separat zum Originalspiel erschienen ist. Im Remake, Part 1, ist dieser dagegen direkt enthalten. Erzählt wird Ellies Vorgeschichte mit ihrer Freundin Riley in Boston.

Das passiert in Serienfolge 7 und Left Behind: Die beiden Freundinnen schleichen sich nachts raus, um heimlich eine alte Shopping-Mall zu besuchen, die eigentlich abgeriegelt sein sollte. Es heißt, dass es dort vor Infizierten nur so wimmelt. Riley behauptet allerdings, es sei dort sicher und nimmt Ellie mit, um sie aus ihrem Alltagstrott zu reißen.

Gemeinsam amüsieren sich die beiden beispielsweise mit einem Karussell und einem Fotoautomaten und irgendwann kommt es zu einem Kuss. Doch dann werden sie von der Realität eingeholt, beziehungsweise von Infizierten. Beide werden gebissen und denken, ihr Ende sei besiegelt.

Hier könnt ihr euch schon mal einen Trailer zu Folge 8 ansehen:

0:36 The Last of Us - Teaser zur nächsten Folge: In Episode 8 ist Ellie auf sich allein gestellt

Was ist danach mit Riley passiert? Serie gibt möglichen Hinweis

Weder der DLC, noch die Serienfolge zeigt uns das im Detail, aber aufgrund einer Aussage Ellies können wir eine sehr gute Vermutung anstellen.

Da Riley sicherlich nicht auch zufällig immun ist, hat sie sich wohl irgendwann verwandelt - und in einer früheren Serienfolge gibt es einen möglichen Anhaltspunkt auf das, was danach geschehen sein könnte.

In Folge 4 schießt Ellie einen Angreifer an, um Joel das Leben zu retten. Danach reden die beiden darüber und Joel lässt durchblicken, dass es ihn schwer getroffen hat, als er zum ersten Mal jemanden so schlimm verletzt hat.

Als er Ellie fragt, ob sie darüber reden will, hat sie Tränen in den Augen und verrät, dass es gar nicht das erste Mal war. Es wäre also gut möglich, dass sie sich irgendwann gegen Riley wehren musste, um selbst zu überleben, als sich diese verwandelt hat.