The Last of Us Staffel 2: Bella Ramsey zeigt mit Gitarrenspiel, wieso sie die perfekte Ellie-Besetzung ist

Nachdem Staffel 1 der The Last of Us-Serie so gut bei den Zuschauenden ankam, bestätigten die Macher, dass es eine zweite Staffel geben wird. Diese wird den Fokus auf die Handlung von The Last of Us Part 2 und damit auf die Geschichte rund um Ellie setzen.

Ellies Schauspielerin Bella Ramsey wird in der zweiten Staffel also den Großteil der Zeit zu sehen sein. In einem aktuellen Musikvideo beweist sie, wieso sie auch in der zweiten Staffel immer noch die perfekte Besetzung für Ellie wäre.

Ellie und Bella Ramsey verbindet die Musik

In einem Vergleichsvideo zeigt Schauspielerin Bella Ramsey, dass sie musikalisch genauso talentiert ist wie Ellie. Im ersten Teil des Videos ist Ellie aus The Last of Us Part 2 zu sehen, wie sie den Song „Take on me“ performt. Zusammen mit Freundin Dina erinnert sie sich dabei an schöne Zeiten am Lagerfeuer:

Im Anschluss spielt Bella ein fünfminütiges Lied auf der Gitarre und singt dabei sogar. Sie legt dabei eine genauso große Hingabe hin wie Ellie in der besagten Szene. Damit beweist Bella Ramsey bestens, dass sie zurecht die Rolle von Ellie erhalten hat und wir uns auf eine perfekte Vertretung in Staffel 2 freuen können.

Worauf können wir uns in Staffel 2 freuen? Die zweite Staffel wir den Anfang von The Last of Us Part 2 umfassen. Da die Geschichte im zweiten Teil der Videospielreihe noch komplexer und größer ist, müssen die Verantwortlichen The Last of Us Part 2 auf mehrere TV-Staffeln aufteilen.

The Last of Us HBO - Wann kommt Staffel 2?

Da die erste Staffel der The Last of Us-Serie noch in vollem Gange ist, wird es wohl noch einige Zeit dauern, bis wir Bella Ramsey auf der Gitarre spielen sehen. Ein genaues Erscheinungsdatum ist daher noch nicht bekannt.

Staffel 1 umfasst neun Folgen, von denen mehr als die Hälfte schon ausgestrahlt wurde. In unserem Überblick über alle Folgen der The Last of Us-Serie könnt ihr sehen, wann die letzten Folgen der ersten Staffel ausgestrahlt werden.

Da wir nun schon einige Folgen sehen durften: Wie gut passt Bella Ramsey eurer Meinung nach zur Rolle von Ellie?