The Last of Us-Serie: Wer spielt Abby? Insider nennt überraschende Besetzung

Wer spielt Abby in der The Last of Us-Serie?

Nach dem riesigen Erfolg der ersten The Last of Us-Staffel von HBO steht bereits fest, dass da noch mehr kommt. Wann Staffel 2 gedreht und ausgestrahlt wird lässt sich durch die anhaltenten Streiks in Hollywood zwar noch nicht sagen, aber zuvor müssen ja sowieso erst die neue Rollen feststehen.

Dazu zählt natürlich auch Abby, die in The Last of Us Part 2 einen entscheidenden Auftritt hat. Spekulationen und Wünsche, wer die Rolle von Abby übernimmt, gibt es schon länger. Und tatsächlich könnte es sein, dass die von den Fans gewünschte Schauspielerin es wird. Allerdings passt das ganz mit Aussagen des Showrunners zusammen.

Bekommen TLoU-Fans doch ihre Wunsch-Besetzung?

Darum geht's: Wer Abby in Staffel 2 spielt, wurde von HBO noch nicht bestätigt. Fans wünschen sich aber unbedingt Shannon Berry, die wir unter anderem aus der Teenie-Survival-Serie "The Wilds" kennen. Vor allem ihre optische Ähnlichkeit zum Videospielcharakter wird dabei hervorgehoben.

Und geht es nach dem gut vernetzten und glaubwürdigen Insider MyTimeToShineH, könnte dieser Wunsch auch Realität werden. Seinen Quellen nach habe Florence Pugh vor den Streiks zwar ein Angebot erhalten, letztendlich scheint es aber Shannon Berry zu werden.

Shannon Berry passt nicht zu der Aussage des Showrunners

MyTimeToShineH räumt zwar auch ein, dass es am Ende einfach eine von beiden Schauspielerinnen sein wird, also trotz Aussagen der Quellen nichts entschieden sei, aber alleine das Shannon Berry noch in der engeren Auswahl stehen könnte, wäre eine Überraschung.

Immerhin deutete Craig Mazin, der Showrunner der The Last of Us-Serie, bereits an, dass uns die Besetzung von Abby erneut verblüffen und Leuten widersprechen werde. Damit spielte er auf die Kritik an, Ellie mit Bella Ramsey zu besetzen, die wenig optische Ähnlichkeiten zu ihrem Charakter hat. Wir dürfen daher auch bei Abby davon ausgehen, dass die Schauspielerin ihr Handwerk zwar versteht, aber nicht als optisches Ebenbild des Charakters durchgeht – was eher gegen Shannon Berry spricht.

Damit steht eine (quasi offizielle) Andeutung des Showrunners den Aussagen von an sich verlässlichen Quellen gegenüber. Es könnte aber natürlich auch sein, dass Mazin uns bewusst in die Irre führen will oder missverstanden wurde. Genauso kann es immer gut sein, dass auch verlässliche Quellen sich irren.

Uns bleibt es also nur übrig abzuwarten. Was letztendlich stimmt, werden wir wohl erst nach den Streiks erfahren.