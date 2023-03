The Last of Us Staffel 2: Diese 4 Fragen bereiten uns nach Season 1 schlaflose Nächte

Nach Staffel 1 von The Last of Us bleiben einige Fragen offen.

Was war das für ein Staffelfinale bei The Last of Us! Aber nicht nur die letzte Folge von Staffel 1 gab euch einiges zu verdauen. Alle Episoden waren eine echte Achterbahnfahrt der Gefühle und boten sogar für diejenigen, die das Videospiel in- und auswendig kennen, spannende Überraschungen. Nun beginnt das lange Warten auf die bereits bestätigte Staffel 2 und wir listen hier für euch auf, welche Fragen Fans jetzt besonders quälen.

Wie sieht es mit Spoilern aus? Wir werden die Ereignisse aus dem Videospiel The Last of Us Part 2 nicht spoilern, um allen, die es nicht kennen, nicht den "Spaß" (oder die Tränenströme) zu verderben. Spoiler aus Staffel 1 sind aber selbstverständlich in diesem Artikel unvermeidbar.

Frage 1: Erfährt Ellie irgendwann die Wahrheit über Joels Taten im Krankenhaus?

Diese Frage ist nach dem Finale natürlich besonders dringlich. Schließlich dreht sich die ganze erste Staffel um Joels und Ellies Reise zu den Fireflys - nur um am Ziel Joels Kehrtwende zu erleben. Er entscheidet sich für sie, gegen den Versuch, die Welt zu retten und geht dabei über Leichen.

Ellie bekommt von all dem jedoch in der letzten Folge nichts mit. Joel lügt, um sie zu schützen, nicht nur einmal, sondern wiederholt das auf ihre Rückfrage, was es noch tragischer macht.

Nun fragt ihr euch also bestimmt: Wird die Wahrheit in der nächsten Staffel ans Licht kommen? Wird Joel doch beichten oder findet Ellie auf andere Weise heraus, was geschehen ist? Und falls das der Fall ist: Wie wird sich das auf die Beziehung der beiden auswirken? Oder ist es vielleicht Konzept, dass Ellie weiter in Unwissenheit lebt?

Wird Ellie irgendwann die Wahrheit erfahren?

Wie das Spiel mit dieser Frage umgeht, wissen wir zwar, aber es bleibt spannend, ob die Serie genau denselben Weg wählen wird oder eine Variation findet.

Frage 2: Wird doch noch ein Heilmittel oder eine Impfung gefunden?

Sowohl The Last of Us Part 1 als auch die erste Serienstaffel stellen es so dar, dass Joel die beste Chance auf eine Rettung verhindert hat - zumindest erst mal. Wird es also bei der postapokalyptischen hoffnungslosen Welt bleiben oder findet sich eine andere Möglichkeit?

Wird Ellie sich vielleicht opfern, falls sie herausfinden sollte, was Joel getan hat? Oder gibt es andere Mittel oder andere Menschen, die ebenfalls immun sind? Dass Ellie die einzige ist, die wir bisher kennengelernt haben, heißt ja nicht, dass es nicht noch andere auf der Welt gibt.

Frage 3: Wo lassen sich Ellie und Joel nieder?

In Staffel 1 sind die beiden ständig auf der Reise. Am Ende deutet sich jedoch an, dass sich das ändern wird. Die beiden haben Tommy versprochen, zurückzukehren. Zwischendurch äußert Joel aber auch mal den Wunsch, Schaf-Züchter zu werden und sich auf eine Farm zurückzuziehen.

Ellie kündigt außerdem an, Joel zu folgen, egal, wo er hingeht. Da stellt sich natürlich die Frage, ob die zweite Staffel sich viel stärker auf einen Ort konzentriert und welcher das sein wird.

Falls ihr euch für das zweite Spiel interessiert, findet ihr hier unser Test-Video:

17:18 Testvideo zu The Last of Us Part 2 - Warum dieses Spiel Storygames für immer verändern wird

Frage 4: Ist eine der Personen, die in Staffel 1 gestorben ist, doch noch am Leben?

Viele andere Serien haben Charaktere, die eigentlich tot schienen, irgendwann doch wieder zurückgebracht. In The Last of Us stellt sich die Frage, ob es eine überraschende Rückkehr geben wird, natürlich vor allem in Bezug auf Joels Tochter Sarah.

In der Jackson-Folge glaubt Joel sogar kurz, sie zu sehen, verwechselt sie aber mit einem anderen Mädchen. Würde eine der Personen zurückkehren, wäre das ein großer Twist.

Wir wissen bereits, dass auch Staffel 2 keine Eins-zu-eins-Umsetzung von Part 2 sein wird. Also dürfen wir, gerade mit Hinblick auf die genannten Fragen, gespannt sein, welche Freiheiten sich die zweite Staffel nehmen wird.

Welche Fragen brennen euch nach Staffel 1 auf der Seele? Verzichtet dabei aber bitte auch auf Spoiler, um anderen nicht zu viel zu verraten.