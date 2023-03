Wir erklären euch, was es mit dem Poster auf sich hat, aus dem dieser Bildausschnitt stammt.

Die erste Staffel der HBO-Adaption von The Last of Us ist inzwischen komplett auf Sky/Wow verfügbar. Für alle, die bereits durch sind, geht jetzt das große Warten auf die nächste Season los. Showrunner Neil Druckmann hat die Vorfreude mit einem Tweet angeheizt und dazu ein Bild gepostet, das uns bekannt vorkam. Falls ihr nicht wisst, was es mit dem Poster oder dem Arm auf sich hat, erfahrt ihr hier mehr.

Spoilerwarnung: Wir werden uns in diesem Artikel bemühen, möglichst wenig Details zu The Last of Us Part 2 verraten, das Vorlage zur zweiten Staffel ist. Trotzdem kommen wir nicht drumherum, ein bisschen zu spoilern, was die grobe Rahmenhandlung angeht.

Tweet zeigt Poster mit Arm und Hammer

Druckmann schrieb auf Twitter am Montag:

Kein TLoU auf HBO heute Abend. Aber Staffel 2 ist schon auf dem Weg! Ertragen und überleben!

Das Poster in diesem Tweet zeigt einen muskulösen Arm, der einen Hammer hält. Im Hintergrund ist die Silhouette eines Nadelwalds zu sehen, vor dem brennende Autos stehen.

Falls ihr das Videospiel, also The Last of Us Part 2, nicht kennt, fragt ihr euch bestimmt, wessen Arm das ist und was die Story für euch bereithält. Seid ihr dagegen Fans des Spiels, kennt ihr zwar diese Antwort, aber nicht unbedingt das Artwork aus dem Tweet. Wir klären euch in beiden Fällen auf.

Zu wem gehört der Arm?

Der Arm gehört Abby, einer neuen Figur, die in Part 1, auf dem die erste Staffel beruht, nur indirekt eine Rolle spielt. Ihr Schicksal hängt nämlich mit den bisherigen Ereignissen aus der Serie zusammen, aber sie selbst hat noch keinen Auftritt.

In Part 2 ist Abby Ellies Gegenspielerin. Das Besondere an dem Spiel ist, dass wir die Feindschaft zwischen den beiden Frauen aber nicht nur aus Ellies Perspektive erleben, sondern auch in Abbys Rolle schlüpfen, um ihre Seite kennenzulernen.

Staffel 2 wird nicht die ganze Handlung von Part 2 enthalten, aber sich erneut stark am Videospiel orientieren und auch eigenes hinzufügen, also wie Staffel 1 das schon mit dem ersten Spiel gemacht hat.

Was für ein Poster ist das?

Zwar könnten wir jetzt meinen, es handle sich schon um das erste Poster zur neuen Staffel, aber das stimmt nicht. Uns kam das Bild sofort bekannt vor, tatsächlich haben wir schon im Jahr 2017 darüber berichtet. Es wurde nämlich im Vorfeld des Part 2-Releases schon mal veröffentlicht.

Damals wurde am Outbreak Day, dem Tag, an dem in The Last of Us die Welt untergegangen ist, das Poster, veröffentlicht. Gestaltet wurde es von Künstler Kevin Tong. Wir rätselten daraufhin in unserer News, was uns das Bild über die Story verraten könnte. Das wissen wir inzwischen natürlich nur zu gut.

Kennt ihr das Poster bereits oder wart ihr verwirrt, was es damit auf sich hat?