"Vielleicht wird es unschön" - The Last of Us Season 2-Schauspieler deutet an, dass der TloU Part 2-Bösewicht endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient

Im Spiel erfahren wir wenig über Isaac, obwohl er als Anführer der WLF eine wichtige Rolle inne hat.

Obwohl die Serien-Umsetzung von The Last of Us ihrem Ausgangsmaterial gegenüber treu ist, haben sich die Showrunner bereits in der ersten Staffel einige Freiheiten genommen und uns beispielsweise mit Bill einen Blick in die Vergangenheit eines Nebencharakters ermöglicht.



Ob die zweite Staffel abermals so eine emotionale Hintergrundgeschichte produziert, ist noch unklar. Die Chance besteht aber, weil mindestens ein weiterer Nebencharakter aus dem Spiel wieder in den Mittelpunkt einer Rückblende treten könnte.

TLoU Staffel 2 zeigt womöglich Einblick in Isaac Dixons Vergangenheit

Kürzlich hat der Schauspieler Jeffrey Wright in einem Interview mit TVLine über seine Rolle in The Last of Us gesprochen. Dabei verkörpert Wright den WLF-Anführer Isaac Dixon, dem er bereits in The Last of Us Part 2 seine Stimme verliehen hat.

Wright hat im Interview angedeutet, dass wir in der kommenden Staffel der Serie mehr von Isaac sehen könnten, spezifisch seiner Vergangenheit. Im gleichen Atemzug hat er auch verraten, dass die Vergangenheit von Isaac „vielleicht nicht schön“ sei.

In diesem Video könnt ihr euch die entsprechende Stelle selbst anschauen und euch von Wrights Worten überzeugen. Dafür müsst ihr das Video etwa ab dem Timecode 09:50 anschauen:

Wer ist Isaac Dixon schon wieder?

Achtung, Spoilergefahr! Wir stellen in den folgenden Abschnitten den Charakter Isaac Dixon aus The Last of Us Part 2 vor und nennen dafür einige Ereignisse der Handlung. Wenn ihr das Spiel nicht gespielt habt und ungespoilt bleiben wollt, könnt ihr ab dem Trailer weiterlesen.

Wenn ihr euch nicht mehr genau an Isaac Dixon erinnert, ist das kein Wunder. Obwohl er während Abbys Geschichte eine antagonistische Rolle eingenommen hat, war er nicht ihr primärer Feind.

Im Spiel ist wenig über Isaacs Vergangenheit bekannt, außer dass er ein ehemaliger Marine ist. Das dürfte einer der Gründe sein, wieso er so hart durchgreift. Als frühes Mitglied der WLF konnte er mithilfe seiner Mitstreiter*innen die militärische Organisation FEDRA aus Seattle vertreiben, was ihm eine Menge Respekt einheimste.

Seine harte und gnadenlose Art ist mit der Grund, weswegen der Konflikt zwischen der WLF und der Seraphiten im Verlauf von The Last of Us Part 2 eskaliert. Um es mit den Worten von Wright zu sagen: Isaac macht alles, um in der Welt zu überleben.

1:55 The Last of Us Staffel 2 zeigt ersten emotionalen Teaser

Während Jeffrey Wright den Einblick in die Vergangenheit von Isaac nicht konkret bestätigt, weisen seine klaren Andeutungen doch darauf hin. Seine Worte deuten ebenfalls darauf hin, dass wir vielleicht die Gründe sehen, die den Charakter so abgehärtet haben. Ob die Rückblende eine ganze Folge wie bei Bill einnimmt, ist aber unklar.

Mehr werden wir spätestens im Frühjahr 2025 erfahren, weil HBO Max die zweite Staffel für diesen Zeitraum angekündigt hat.

An der Stelle sind wir gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Von welchen Charakteren würdet ihr in der Serie am liebsten Einblicke in deren Vergangenheit bekommen?