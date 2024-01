The Last of Us-Staffel 2 führt wohl einen neuen Charakter ein - und die Schauspielerin kennen wir auch schon

The Last of Us Staffel 2 bekommt angeblich einen komplett neuen Charakter.

Die Vorbereitungen für die zweite Staffel der HBO-Serie zu The Last of Us sind in vollem Gange. Im Februar sollen die Dreharbeiten starten und auch die wichtigsten Darsteller*innen des neuen Casts sind bereits bekannt. Überraschend sind jetzt aber Berichte über eine weitere mögliche Rolle aufgetaucht, die es in der Spielvorlage gar nicht gibt. Und das sorgt bei vielen Fans natürlich für Spekulationen.

The Last of Us Staffel 2 bekommt wohl neuen Charakter

Die Neuigkeiten stammen von Insider Daniel Richtman und wurden von der TLOU-Fanseite "The Last of Us News" geteilt. In einem Beitrag auf X/Twitter greifen sie das Gerücht auf, laut dem angeblich ein Charakter namens Gail in die Serie kommen soll. Demnach habe wohl die Schauspielerin Catherine O'Hara das Angebot bekommen, die Rolle zu übernehmen.

Viel mehr ist zu diesem mysteriösen Charakter bislang nicht bekannt, nur dass es sich dabei um eine wiederkehrende Rolle für drei Folgen handeln soll.

Wer ist Gail in The Last of Us?

Fans der Spielvorlage The Last of Us Part 2 dürfte das stutzig machen, immerhin gibt es keinen wichtigen Charakter mit dem Namen Gail im Spiel. Allerdings wäre es auch nicht das erste Mal, dass die Serie einen komplett neuen Charakter einführt. Staffel 1 hatte mit Kathleen etwa bereits einen neuen Bösewicht, die der Story in Kansas City um einiges mehr Tiefe gegeben hat:

Gut möglich also, dass auch der Charakter Gail ähnlich genutzt werden wird, um die Geschichte weiter zu vertiefen. Aber Achtung: Bislang sind das natürlich alles nur Gerüchte, weder die Rolle noch das Casting sind bisher offiziell bestätigt.

Das hindert Fans natürlich nicht daran, wild in den Kommentaren über die neue Rolle zu spekulieren. Einige stellen die Vermutung auf, dass es sich hier um die Mutter von Abby handeln könnte ... wohl schlicht vor dem Hintergrund, dass Abby und Gail zusammen den Namen Abigail ergeben würden.

Manche Fans haben aber auch eine andere Theorie: Nämlich dass es sich bei der Person um die Prophetin des Seraphiten-Kults handeln könnte, die im Spiel eigentlich bereits verstorben ist.

Catherine O'Hara ist dabei bei weitem keine unbekannte Schauspielerin. Unter anderem war sie in Beetlejuice oder Kevin – Allein zu Haus zu sehen. Für ihre Darstellung des Charakters Moira Rose in der Comedy-Serie Schitt's Creek gewann sie unter anderem sogar einen Emmy und einen Golden Globe Award.

Habt ih noch Vermutungen, was hinter diesem mysteriösen Charakter stecken könnte?