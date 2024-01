The Last of Us Staffel 2 enthüllt ihre Abby-Darstellerin und sie könnte passender kaum sein

Die zweite Staffel der The Last of Us-Serie hat ihren Cast für Abby gefunden.

Die Arbeiten an der zweiten Staffel zur Live-Action-Serie zu The Last of Us sind in vollem Gange. Der Cast einer der wichtigsten Charaktere des zweiten Spiels war bislang aber noch ein Geheimnis – zumindest bis jetzt, nun hat die Serie nämlich die Schauspielerin für Abby bekannt gegeben.

Kaitlyn Dever wird Abby in der Serie

Bereits vor knapp zwei Monaten gab es erste Gerüchte, dass die Rolle für Abby gecastet wurde. Jetzt hat der X/Twitter-Kanal von Max (ehemals HBO Max) offiziell enthüllt, dass die Schauspielerin Kaitlyn Dever in der zweiten Staffel Abby verkörpern wird. Die Darstellein passt nicht nur optisch hervorragend, sondern war auch ein Fan-Liebling für die Rolle.

Dabei fällt der Name Kaitlyn Dever in Zusammenhang mit der Last of Us-Serie nicht zum ersten Mal. Neil Druckmann hatte nämlich bereits letztes Jahr verraten, dass Dever zu den Personen gehörte, die in die engere Auswahl für Ellie gekommen waren – auch wenn sich Bella Ramsey letztlich die Rolle sehr verdient sichern konnte.

Kleiner Witz für The Last of Us Part 2-Fans: Auch in den Kommentaren gibt es viele Fans, die sich über den Cast freuen. Manche posten als Reaktion auch Bilder von Joel-Darsteller Pedro Pascal, der mit seinem kürzlich gebrochenen Arm zu sehen ist. Fans des zweiten Spiels dürften wissen, worauf hier angespielt wird ... mehr wollen wir aber nicht verraten.

Kaitlyn Dever hatte außerdem bereits in einem anderen Spiel von Naughty Dog einen Auftritt: In Uncharted 4 hat sie nämlich Cassie verkörpert, die Tochter von Nathan Drake und Elena Fischer, die wir im Epilog des Spiels steuern.

Wann kommt die zweite Staffel der The Last of Us-Serie? Der Drehstart für die zweite Staffel sollte eigentlich schon im Januar beginnen, wurde dann aber laut der Directors Guild of Canada auf Februar verschoben und dürfte bis September dauern. Auch wenn es noch keinen konkreten Release-Termin gibt, können wir demnach davon ausgehen, dass wir Season 2 vermutlich erst 2025 zu sehen bekommen.

Was haltet ihr von dem Cast für Abby?