The Last of Us-Serie: Staffel 2 wird TLoU 2 nicht komplett erzählen

Es ist sehr wahrscheinlich, dass Bella Ramsey in Staffel 2 als Ellie zurückkehrt.

Jetzt heißt es wieder: warten! Alle neun Folgen der ersten Staffel der The Last of Us-Adaption sind inzwischen bei Wow erschienen. Diese haben im Großen und Ganzen die Geschichte des ersten Spiels nacherzählt, sich aber einige Freiheiten genommen. Die zweite Staffel ist bereits bestätigt und Showrunner Craig Mazin hat spannende Äußerungen zum Story-Konzept getroffen.

Spoilerwarnung: Dieser Artikel enthält Spoiler zu The Last of Us-Staffel 1 und beiden (!) Teilen der Videospielreihe, also The Last of Us Part 1 und 2.

Part 2 wird leicht verändert und in mehr als einer Staffel erzählt

Die erste Staffel der The Last of Us-Serie hat die komplette Geschichte des ersten Spiels beinhaltet und sogar einige Handlungsstränge ausgebaut und verändert. So hat beispielsweise die Beziehung von Bill und Frank nicht nur einen neuen Anstrich erhalten, sondern wurde auch weitaus ausführlicher thematisiert.

Auch Ellies Mutter Anna haben wir zum ersten Mal gesehen und dabei wichtige Infos zur Geburt und der Immunität der Protagonistin erhalten. Folge neun lässt uns am Ende an derselben Stelle zurück wie das erste Spiel.

In Staffel 2 wird das nicht der Fall sein. Die Vermutung, die viele Fans bereits hatten, wurden nun von den Showrunnern Craig Mazin und Neil Druckman bestätigt. Die beiden wurden in einem Interview mit gq-magazin.co.uk gefragt, ob Staffel 2 die komplette Handlung von Part 2 abdecken wird. Darauf gab es eine ziemlich eindeutige Antwort von Mazin:

Nein. Auf keinen Fall.

Das Besondere an Part 2 ist, dass Ellies Rachestory eine weitere Perspektive gegenübergestellt wird.

Druckman fügte hinzu, dass die Story auf mehr als eine weitere Staffel ausgeweitet werde. Die Vermutung lag bereits im Vorfeld nahe, da Part 2 deutlich länger ist und im Grunde genommen zwei Geschichten erzählt und gegenüberstellt, nämlich die von Ellie und die von Abby.

Viele Figuren spielen auf beiden Seiten eine wichtige Rolle und wir können davon ausgehen, dass auch ihre Hintergrundgeschichten in einigen Fällen ausgedehnt oder variiert werden. Mazin bestätigte nämlich gegenüber comicbook.com auf Nachfrage, Staffel 2 werde sich dieselben Freiheiten nehmen wie bereits die erste.

Das bedeutet sicher nicht, dass Joel in der Serie überleben wird, aber eventuell werden wir noch wesentlich mehr von Pedro Pascal zu sehen bekommen, als das bei einer Eins-zu-eins-Adaption der Fall wäre.

Staffel 2 von The Last of Us Alle Infos und Gerüchte zu Start, Cast, Story und mehr von Linda Sprenger

Es ist sehr gut möglich, dass sich auch am Aufbau der Story etwas ändern wird, um die Dramaturgie auf das Medium anzupassen. So könnte es zum Beispiel sein, dass die erste Folge sich den Geschehnissen zwischen Part 1 und Part 2 widmet – oder dass Ellies und Abbys Geschichten noch stärker parallel im Wechsel erzählt werden.

Wir dürfen gespannt sein, was wir vor dem Start der nächsten Staffel noch erfahren.

Was haltet ihr von dieser Entscheidung? Freut ihr euch, dass die Ereignisse auf mehrere Staffeln aufgeteilt werden oder hättet ihr lieber alles komprimiert in der nächsten Season gesehen?