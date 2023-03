The Last of Us-Serie zeigt Ellies Mutter und hier ist das erste richtige Bild

Ellies Mutter bekommen wir im Spiel The Last of Us eigentlich gar nicht zu sehen.

Die Spieleverfilmung zu The Last of Us von HBO bewegt sich mit großen Schritten auf das Finale zu. Darin werden wir unter anderem auch endlich die Mutter von Ellie sehen, die von Ashley Johnson gespielt wird – der Original-Ellie. Ein erstes Bild zeigt uns jetzt, wie die Figur in einer Rückblende aussieht und was uns erwarten könnte.

The Last of Us: Staffelfinale zeigt endlich Ellies Mutter

So sieht das erste richtige Bild aus: Ellies Mutter Anna war bereits in einem der ersten Trailer zu sehen. Da allerdings nur sehr kurz und von der Seite. Dieses Mal bekommen wir die Rolle von Ashley Johnson frontal zu sehen. Hier könnt ihr euch das extra nochmal einzeln veröffentlichte Bild anschauen:

Dasselbe Bild kommt auch im Teaser für die neunte und letzte Episode der ersten The Last of Us-Staffel vor. Den seht ihr hier, macht euch auf etwas gefasst:

0:23 The Last of Us-Serie - Teaser bereitet euch auf das Staffel-Finale vor

Was ist an Ashley Johnson so besonders? Ellies Mutter Anna wird hier von Ashley Johnson gespielt. Wodurch sich ein Kreis schließt: Ashley Johnson war nämlich diejenige, die in den beiden The Last of Us-Spielen Ellie gesprochen und verkörpert hat.

Die Ähnlichkeit kommt also nicht von ungefähr und die gut passende Besetzung ist kein Zufall. Die Schauspielerin ist nicht die einzige, bei der das so abgelaufen ist:

Das könnte passieren: Das Bild macht deutlich, dass Ellies Mutter Anna in einem Rückblick gezeigt wird. Sie scheint hochschwanger zu sein und vor irgendetwas zu fliehen – wir sehen sie mit panischem Blick im Wald. Womöglich wird sie von Clickern attackiert.

Ebenfalls denkbar wäre, dass dadurch Ellies Immunität erklärt werden könnte. Eventuell hat sie bereits im Mutterleib den Cordyceps-Pilz abbekommen und konnte Antikörper dagegen entwickeln? Auch Firefly-Anführerin Marlene könnte hier noch einen Auftritt bekommen, immerhin kannte sie Anna.

Fest steht bisher lediglich, dass wir hier erleben werden, was ursprünglich sogar mal ein zweiter DLC für The Last of Us werden sollte. Eine Kurzgeschichte rund um Ellies Mutter hatte bereits existiert, es dann aber nicht ins Spiel geschafft.

Wann kommt die letzte Folge? Es dauert jetzt nicht mehr lange. Das Finale der ersten Staffel The Last of Us wird schon am 13. März ausgestrahlt. Dann war es das erstmal mit der Serie und die Ereignisse des ersten Spiels sind abgehakt. Aber keine Bange: Staffel 2 kommt definitiv.

Freut ihr euch drauf, Ellies Mutter endlich zu sehen? Was erwartet ihr vom großen Staffelfinale?