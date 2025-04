The Last of Us-Creator Neil Druckmann beantwortet endlich, ob es richtig von Joel war, Ellie zu retten

War Joel im Recht? Keine andere Frage beschäftigt die The Last of Us-Community schon so lange und so intensiv.

Schon zum Release 2013 sorgte das Ende von The Last of Us für hitzige Diskussionen unter den Fans. Bis heute streitet die Community leidenschaftlich darüber, ob Joel die richtige Wahl getroffen hat, als er Ellie gerettet und die Menschheit damit effektiv verdammt hat. Nun haben auch TLoU-Creator Neil Druckmann und Serien-Showrunner Craig Mazin ihre Meinung dazu abgegeben.

Achtung! Es folgen Spoiler zum Ende von The Last of Us!

Neil Druckmann hofft, er würde wie Joel handeln

Das Ende der Reise von Joel und Ellie in The Last of Us präsentiert ein moralisches Dilemma: Mithilfe von Ellies Immunität könnten die Fireflies ein Heilmittel für den Cordyceps herstellen – allerdings würde die nötige Operation Ellie das Leben kosten.

Wie verzwickt das ist, zeigt sich nicht zuletzt darin, wie lange Fans schon über diese Wahl diskutieren. Die Lager sind dabei verhärtet. Während die einen argumentieren, dass Joel richtig handelte, indem er Ellie rettete, behaupten die anderen das Gegenteil. Immerhin stellt Joel seine persönlichen Gefühle und das Leben einer Person über die gesamte Menschheit.

Nun haben sich auch Last of Us-Creative Director Neil Druckmann und sein Co-Showrunner der HBO-Serienumsetzung Craig Mazin im Interview mit IGN dazu geäußert. Druckmann äußert sich dabei zu Joels Entscheidung ziemlich eindeutig:

"Ich finde, dass Joel Recht hatte. Wenn ich in Joels Position wäre, hoffe ich, dass ich auch tun könnte, was er getan hat, um meine Tochter zu retten."

Die zweite Staffel zur The Last of Us-Serie startet bereits am 13. April. Hier gibt's den neuesten Trailer:

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Craig Mazin schließt sich mit einer etwas anderen Meinung an:

"Das ist so interessant. Ich vermute nämlich, wenn ich in Joels Position gewesen wäre, hätte ich das Gleiche getan. Aber ich würde gerne denken, dass es nicht so wäre. Das ist das interessante Hin und Her des moralischen Aspekts. Und deshalb ist das Ende des ersten Spiels so anregend und so wunderbar. Es lässt dich als Spieler einfach nicht mehr los."

Druckmann hatte bereits vor Jahren erklärt, dass das Kernthema des ersten Spiels Liebe ist. Auch Joel handelt aus Liebe zu Ellie, die für ihn auf der Reise zu einer Art Ziehtochter geworden ist.

Darauf spielt wohl auch Druckmanns neue Aussage nun an, der ebenfalls so handeln würde, wenn es um seine eigene Tochter ginge. Ein herzerwärmender Gedanke – wenn man großzügig ignoriert, dass Joel bei seiner Rettungsaktion ein ganzes Krankenhaus voller unschuldiger Fireflies abschlachtet ...

Wie steht ihr zu dieser Frage aller Fragen? Und könnt ihr die Positionen von Druckmann und Mazin verstehen?