The Last of Us: HBO-Serie macht The Walking Dead-Chef keine Angst

Infizierte statt Zombies: Gut, in The Walking Dead bekommen es die Helden mit Untoten zu tun und in der kommenden HBO-Umsetzung The Last of Us sind es durch Pilzsporen infizierte und mutierte Menschen - zombieartig agieren aber beide Gegnertypen. Darüber hinaus spielen beide Geschichten in einer postapokalyptischen Welt, in der die wenigen Menschen ums Überleben kämpfen.

Es gibt also schon einige Gemeinsamkeiten. Reicht das aus, damit sich die beide n großen TV-Serien gegenseitig "kannibalisieren"?

The Walking Dead und Last of Us sollten koexistieren können

Scott Gimple, Chief Content Officer von The Walking Dead, sieht im Interview mit Insider kein Problem, wenn beide Serien parallel laufen:

"Ich denke, es gibt Raum für alle bei den Zombies und damit, verschiedene Arten von Zombie-Geschichten zu erzählen. Ich werde beide anschauen und ich hoffe, dass viele andere auch zuschauen werden."

Gimple glaubt auch nicht, dass sich beide Serien in die Quere kommen, da sie sich doch voneinander unterscheiden und bestimmt eigene Fans finden. Er findet sogar sehr lobende Worte für The Last of Us:

"Es ist ein erstaunliches Spiel. Es gibt einige interessante Personen, die daran mitarbeiten und ich denke, es ist anders als 'The Walking Dead'. Es ist eine ganz, ganz andere Version des Stoffs."

Momentan gibt es noch so gut wie keine Informationen zur HBO-Serie rund um The Last of Us. Sie soll die Geschichte aber erweitern und nicht einfach nacherzählen. Wer mitspielt und wann wir die ersten Folgen zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt - das grüne Licht hat sie aber bereits erhalten.

Glaubt ihr, dass The Walking Dead und The Last of Us zu ähnliche sein könnten? Was erhofft ihr euch von der Serie?