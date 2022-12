The Last of Us-Vergleichsvideo zeigt eindrucksvoll, wie nah die Serie am Spiel ist

Nicht mal mehr einen Monat müssen wir abwarten, bis die Serienadaption zu The Last of Us im Streaming verfügbar ist. Gerade dank des letzten Trailers konnten wir uns schon ein ganz gutes Bild davon machen, wie Ellies und Joels gemeinsame Reise in der HBO-Serie aussehen wird. Ein Video stellt nun Szenen aus der Live-Action-Umsetzung passenden Momenten aus dem Spiel gegenüber und zeigt noch mal sehr schön, wie stark sich die Adaption das Original würdigt.

Diese Vergleiche bekommen wir im Video zu sehen

Der YouTube-Kanal Speclizer vergleicht in einem rund zweiminütigen Video Szenen aus The Last of Us Part 1 und der Serie. Darunter sind ganz unterschiedliche und teilweise sehr emotionale Momente. Wir bekommen zudem einen direkten Vergleich einiger Schauspieler*innen mit ihren Figuren aus dem Spiel oder sehen eine Gegenüberstellung der Infizierten.

Das ist konkret zu sehen: Den Anfang machen die beiden Joels - also "In-Game-Joel", der von Troy Baker verkörpert und gesprochen wird, und Pedro Pascal als "Serienjoel". Beide sagen exakt denselben Satz, nämlich übersetzt: "Du hast keine Ahnung, was Verlust ist." Später werfen wir außerdem einen Blick auf beide Versionen seiner Armbanduhr, die Story-Relevanz hat und können erkennen, dass sogar das gesplitterte Glas - also ein richtig kleines Detail - dem Original sehr genau nachempfunden wurde. Wir können außerdem Joel mit Ellie und mit Sarah in emotionalen Momenten vergleichen.

Später sehen wir außerdem die Clicker in der Gegenüberstellung und können bewundern, wie schön eklig die Infizierten für die Serie designt wurden. Auch einige markante Orte werden gezeigt und verdeutlichen noch einmal stärker, wie gut die düstere und melancholische Stimmung der Vorlage eingefangen wurde.

Wollt ihr noch mal den kompletten neuen Serien-Trailer sehen? Hier findet ihr ihn:

2:08 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Hier findet ihr mehr zu The Last of Us:

Wie gut die Story tatsächlich im neuen Medium funktioniert, muss sich noch zeigen. Die Detailgetreue spricht schon mal für sich, allerdings müssen wegen des anderen Formats natürlich zwangsläufig auch Veränderungen vorgenommen werden - was viel Fingerspitzengefühl erfordert. Doch aktuell sieht es ganz so aus, als könnten sich Fans auf die Serie wirklich freuen. In der Nacht vom 15. auf den 16. Januar geht es in Deutschland auf Sky los.

Was sagt ihr zu dieser Gegenüberstellung?