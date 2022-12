KI schreibt Plot von The Last of Us 3 und es klingt wie eine kitschige ZDF-Telenovela

Was passiert, wenn eine KI die Geschichte von The Last of Us Part 2 weiterschreibt? Die Antwort könnte weite Teile der Bevölkerung verunsichern: Im Handumdrehen wird aus dem eigentlich sehr ernsten Stoff eine Telenovela mit höchst kuriosen Story-Wendungen, die ihr sicherlich nicht habt kommen sehen. Bis zu einem gewissen Grad klingt das alles noch recht sinnvoll, aber irgendwann wird es sehr plötzlich sehr amüsant.

The Last of Us Part 3: Fan lässt KI die Story weiter schreiben und das ist das Ergebnis

Das Experiment: Ein The Last of Us-Fan stellt einer KI die Aufgabe, die Geschichte von The Last of Us weiter zu spinnen. Dafür gibt es zwei Voraussetzungen: Die Story soll direkt nach dem Ende von The Lastg of Us Part 2 einsetzen und die Fireflies müssen die Antagonist*innen bleiben.

Grob geht die KI-Story so:

Abby und Lev tun sich mit den Fireflies zusammen, aber nur bis zu dem Zeitpunkt, als sie deren Pläne entdecken. Die Fireflies wollen Dinas Sohn entführen und Lev überzeugt Abby davon, dass das nicht in Ordnung ist.

Abby und Lev wollen Ellie vor den Fireflies beschützen und müssen sich unterwegs mit allerlei Widrigkeiten herumschlagen.

Abby opfert sich letzten Endes selbst, um Ellie zu retten und hält im Angesicht des Todes eine herzergreifende Rede, die sie mit "Ich liebe Dich, Ellie" beendet.

Danach arbeiten Lev, Ellie und die Scars an einem Heilmittel gegen den Cordyceps, für das niemand sterben muss.

Das Ergebnis klingt zunächst ziemlich spannend und die Geschichte hat Hand und Fuß. Allerdings funktioniert die Illusion, dass das hier tatsächlich der echte Fortgang der Story sein könnte, nur bis zu den Dialogen. Da wird es schnell sehr cheesy und erinnert an Telenovelas vom Format eines Gute Zeiten, schlechte Zeiten.

Der beste Story-Twist überrascht uns dann aber so richtig. Es will schon nicht so recht passen und wirkt wenig überzeugend, als Abby ihr Leben für Ellie opfert – und sich vor allem bei ihr für alles entschuldigt. So richtig haarig und witzig wird es aber, als sie ihr dann auch noch komplett unvermittelt ihre Liebe gesteht.

Hier bewegen wir uns dann endgültig auf Fan-Fiction-Niveau und es fehlt eigentlich nur noch, dass sich die beiden plötzlich küssen. Der Rest der Geschichte plätschert dann wieder halbwegs in Ordnung seinem Ende entgegen, aber dieser Part sorgt auf jeden Fall für allgemeine Belustigung, nicht nur in den Kommentaren.

Kommt ein TLOU 3? Das steht noch nicht fest. Ein Multiplayer-Ableger befindet sich auf jeden Fall in der Entwicklung, auch ein Sequel wäre denkbar. Übrigens wäre die Abby-Schauspielerin nicht abgeneigt, Teil 3 zu machen:

Falls ihr euch die Original-Geschichte noch einmal zu Gemüte führen wollt: Bald kommt die HBO-Serie!

Es gibt zwar einige Gerüchte rund um The Last of Us Part 3, aber zuletzt hieß es seitens Naughty Dog ausdrücklich, es befände sich nicht in Entwicklung. Und das, obwohl die Geschichte für Teil 3 sogar schon in groben Zügen fertig geschrieben sein soll.

Wie findet ihr die Ideen der KI zu The Last of Us Part 3? Ab welchem Teil musstet ihr lachen?