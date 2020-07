The Medium - Erstes Gameplay zeigt cooles Splitscreen-Feature

The Medium ist das neue Spiel von Bloober Team und erscheint zunächst Konsolen-zeitexklusiv für die Xbox Series X. Gab es während des Showcase von Microsoft am vergangenen Donnerstag nur einen flüchtigen Blick auf das Splitscreen-Feature des Horrorspiels, haben die Entwickler im Anschluss an die Veranstaltung ein längeres Gameplay-Video veröffentlicht.

Kurzer Crashkurs: Im Third Person-Abenteuer kommuniziert Protagonistin Marianne nicht nur mit beiden Welten, auch erlebt sie die Realitäten simultan. Für euch wird das im geteilten Bildschirm sichtbar. Erkundet sie im oberen oder linken Bildausschnitt die normale Realität, geht es auf der anderen Seite in eine Art Geisterwelt. Hier warten allerlei Monster und düstere Gefahren auf die Protagonistin. Kontrolliert wir das Geschehen mit je einem Analog-Stick pro Welt.

Wie all das im Spiel ausschaut, könnt ihr euch hier im kommentierten Dual Reality-Gameplay anschauen:

Wie im Video zu sehen, springt das Bild bei Interaktionen stets in eine der beiden Welten. So können wir auf der einen Seite Wege öffnen, die auf der anderen Seite verschlossen sind. The Medium will uns also nicht nur mit seinem Horror schocken, sondern könnte auf Gameplay-Ebene mit Rätseln für Abwechslung sorgen.

Spiel mit der Zeit: In einer Szene wird in der Normalität eine Uhr verstellt. Auf diese Weise wird in der Geisterebene ebenfalls die Zeit zurückgespult und vergangene Ereignisse werden sichtbar. Erinnerungen unter anderem an Life is Strange werden wach. Auch zeigt uns das Video eine von Mariannes Geisterfähigkeiten, eine sogenannte Spirit Bomb. Mit der bekämpft sie nicht nur Feinde, sondern kann auch elektronische Geräte aufladen. Gäbe es sowas doch auch im echten Leben, der Controller wäre schnell wieder aufgeladen.

Da das Splitscreen-Feature laut Entwickler Bloober Team stark an der Hardware nagt, kommt das Spiel mit einer Auflösung von 4K und "nur" 30 fps. (via Gamingbolt) The Medium soll Ende 2020 zunächst für Xbox Series X und PC erscheinen. Über eine PS- oder Switch-Version gibt es bislang noch keine Informationen. Ein Release zumindest auf der PS5 ist jedoch sehr wahrscheinlich.

Nachdem ihr das Spiel jetzt in Aktion gesehen habt, wie gefällt euch The Medium?