The Medium: Laut Metacritic und Tests ein atmosphärischer Horror-Thriller mit Macken

The Medium sah in Trailern nach einem psychologischen Horror-Erlebnis aus, das Gänsehaut erzeugen sollte. Jetzt ist das Adventure da und bekommt sowohl sehr gute, als auch durchwachsene Kritiken. Denn wie gerade letztgenannte betonen, sei bei dem Adventure noch deutlich mehr drin gewesen. Gerade die suboptimale Steuerung und sperrige Trial&Error-Passagen sorgen eher für Frust als Gänsehaut.

Metacritic: 73 (bei 58 Kritiken der Version für Xbox Series X)

Opencritic: 75 (bei 92 Kritiken)

Gerade die Atmosphäre kommt bei Bloober Teams Horror-Adventure gut an. Doch es gibt auch Schattenseiten.

"The Medium ist ein kurzes Spiel, das nicht viel in Bezug auf den Wiederspielwert bietet. Normalerweise wäre das ein ernsthaftes Problem, aber The Medium ist über den Xbox Game Pass verfügbar, und so ist seine kurze Länge nicht annähernd so ein großes Problem. Es ist kurz, aber meist gut und wird definitiv Fans von klassischen Survival-Horror-Spielen ansprechen. Es ist einfach Bloober Teams bestes Spiel bisher und etwas, das Xbox Series X-Besitzer so bald wie möglich ausprobieren sollten."

"The Medium ist enorm ambitioniert und hätte ein Ort für unglaubliches, innovatives Storytelling sein können. Stattdessen tastet es sich an heikle Themen heran, bestimmte Punkte in der Story lösen sich in Luft auf, und Charaktere, die genau untersucht werden, bleiben auf der Strecke und werden nie wieder erwähnt. Selbst während ich mir Notizen machte, wurde es schwierig, der Geschichte zu folgen. Ich habe 12 Stunden in drei Nächten gebraucht, um das Spiel zu spielen, und gegen Ende war ich erstaunt, wie sich ein so kurzes Spiel so lang anfühlen konnte. Dies ist sicherlich ein Spiel mit zwei Welten: eine sehr schöne und eine sehr leere, die uns leider mit einem Spiel zurücklässt, das keinen Geist hat."