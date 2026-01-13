Heute Abend streamen: HBO Max startet in Deutschland mit einem unverpassbaren Highlight - Diese Serie hat 2 Emmys und 2 Golden Globes gewonnen

The Pitt ist endlich auch in Deutschland verfügbar. (Bild: HBO Max)

Mit HBO Max ist am 13. Januar 2026 ein neuer Streaming-Dienst in Deutschland gestartet. Unter den gebotenen Inhalten finden sich auch ein paar exklusive Highlights wie die vielfach ausgezeichnete Krankenhausserie The Pitt.

The Pitt: Jetzt endlich auch in Deutschland verfügbar

The Pitt ist eine US-amerikanische Drama-Serie aus dem Jahr 2025. Die erste Staffel ist schon komplett bei HBO Max enthalten, die zweite Staffel ist am 9. Januar gestartet und erscheint wöchentlich.

Einen Eindruck von The Pitt könnt ihr euch mit dem Trailer zur Serie machen:

1:00 The Pitt: Die gefeierte Krankenhausserie zeigt den stressigen Alltag von Ärzten in Echtzeit

Autoplay

Die Serie spielt in einer Notaufnahme in einem Krankenhaus in Pittsburgh, setzt dabei aber auf ein ungewöhnliches Format. Die Ereignisse werden nämlich gewissermaßen in "Echtzeit" gezeigt. Die 15 Episoden der ersten Staffel umfassen also "nur" einen Arbeitstag. Der wird aber intensiv wie selten dargestellt.

Die Macher*innen der Serie schrecken nicht vor teils schockierend realistischen Darstellungen und tragischen Schicksalen zurück. Wer kein Blut sehen kann oder ein Problem mit Nadeln hat, ist bei The Pitt wohl an der falschen Adresse. Wie in so vielen Krankenhausserien gibt es auch vereinzelt falsche Darstellungen, insgesamt soll der Großteil aber ziemlich glaubwürdig umgesetzt sein.

Gleichzeitig geht es auch viel um die Belastung der verschiedenen Charaktere durch ständige Übermüdung, wütende oder ängstliche Patienten sowie zu viel Arbeit. Das Gesundheitssystem der USA wird dabei stark kritisiert.

Preisgekrönt: The Pitt hat für die erste Staffel sowohl bei den Primetime Emmys und den Golden Globes den Titel als "beste Drama-Serie" abgeräumt. Noah Wyle, der in der Serie Dr. Michael Robby Robinavitch spielt, wurde ebenfalls mit beiden Preisen als "bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie" ausgezeichnet.

Zu den weiteren Hauptfiguren zählen die Krankenschwester Dana Evans (gespielt von Katherine LaNasa), Dr. Samira Mohan (Supriya Ganesh), Dr. Cassie McKay (Fiona Dourif) und Dr. Melissa King (Taylor Dearden).

Um The Pitt zu streamen benötigt ihr ein HBO Max-Abo. Im oben verlinkten Artikel listen wir euch die drei Abo-Stufen samt ihrer Preise und Vorteile auf.

Habt ihr The Pitt schon auf eurer Watchlist und holt ihr euch dafür ein Abo von HBO Max?