HBO Max startet als Streaming-Dienst bald in Deutschland - Termin, Abo-Preise und welche Filme und Serien dabei sind

HBO Max startet bald in deutschsprachigen Ländern. (Bild: HBO)

In den USA ist der Streaming-Dienst HBO Max schon lange eine etablierte Konkurrenz zu Netflix & Co. – mit Filmen und Serien wie Game of Thrones, The Last of Us, Succession und Superman hat HBO auch einige Hochkaräter im Angebot. Bei uns kamen wir teilweise gar nicht in den Genuss des HBO-Angebots oder mussten für einige extra lizensierte Titel auf WOW/Sky & Co. ausweichen. Das ändert sich nun bald (via HBO Max).

2:13 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 - Deutscher Trailer zum Kinofilm

Termin: Wann startet HBO Max in Deutschland?

Datum: 13. Januar 2026

Der Termin gilt für den kompletten deutschsprachigen Raum: HBO Max geht dann also nicht nur in Deutschland an den Start, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Über diese Geräte könnt ihr HBO Max schauen

HBO Max gibt an, "auf ausgewählten Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern, Streamingplayern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen" verfügbar zu sein. Wir dürften also davon ausgehen, dass iOS- und Android-Geräte unterstützt werden, aber beispielsweise auch die PS5 und Xbox Series X/S. Welche Geräte am Ende wirklich eine eigene App anbieten, wird sich aber noch zeigen.

