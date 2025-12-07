HBO Max startet als Streaming-Dienst bald in Deutschland - Termin, Abo-Preise und welche Filme und Serien dabei sind

In Deutschland drängt sich ein weiterer Anbieter für das Streamen von Filmen und Serien auf den Markt. Hier findet ihr alle relevanten Infos zum Start.

Annika Bavendiek
07.12.2025 | 16:00 Uhr

HBO Max startet bald in deutschsprachigen Ländern. (Bild: HBO) HBO Max startet bald in deutschsprachigen Ländern. (Bild: HBO)

Inhaltsverzeichnis
GameStar Plus Logo

Artikel auf einer Seite lesen

GameStar Plus ist das Online-Abo für Gamer, denen gute Spiele wichtig sind. Schon ab 5,99€ im Monat. Deine Vorteile:

Zugriff auf alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar
Exklusive Tests, Guides und Reportagen
Von Experten, die wissen, was gespielt wird
Keine Banner und viel weniger Werbespots
Jederzeit online kündbar

Du hast bereits GameStar Plus? Hier einloggen.

In den USA ist der Streaming-Dienst HBO Max schon lange eine etablierte Konkurrenz zu Netflix & Co. – mit Filmen und Serien wie Game of Thrones, The Last of Us, Succession und Superman hat HBO auch einige Hochkaräter im Angebot. Bei uns kamen wir teilweise gar nicht in den Genuss des HBO-Angebots oder mussten für einige extra lizensierte Titel auf WOW/Sky & Co. ausweichen. Das ändert sich nun bald (via HBO Max).

Über die Punkte hier könnt ihr schnell zum gewünschten Abschnitt springen:

Video starten 2:13 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1 - Deutscher Trailer zum Kinofilm

Termin: Wann startet HBO Max in Deutschland?

  • Datum: 13. Januar 2026

Der Termin gilt für den kompletten deutschsprachigen Raum: HBO Max geht dann also nicht nur in Deutschland an den Start, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein.

Über diese Geräte könnt ihr HBO Max schauen

HBO Max gibt an, "auf ausgewählten Smartphones, Tablets, Computern, Fernsehern, Streamingplayern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen" verfügbar zu sein. Wir dürften also davon ausgehen, dass iOS- und Android-Geräte unterstützt werden, aber beispielsweise auch die PS5 und Xbox Series X/S. Welche Geräte am Ende wirklich eine eigene App anbieten, wird sich aber noch zeigen.

Auf Seite 2 gehen wir auf die Abo-Modelle ein: Wie unterscheiden sie sich und was kosten sie?

1 von 3

nächste Seite

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Top-Artikel
alle anzeigen
Grafik-Kracher mit realistischer Optik ist 13 Jahre nach der ersten Ankündigung endlich erschienen - und richtig gut!
1
Grafik-Kracher mit realistischer Optik ist 13 Jahre nach der ersten Ankündigung endlich erschienen - und richtig gut!
2
LEGO-Sammler kramt 20 Jahre alte, seltene Mace Windu-Figur aus einer Kiste und ihr Lichtschwert leuchtet noch immer - wenn auch in der falschen Farbe
3
Michael aus GTA 5 ist nach 12 Jahren zurück und bestätigt damit, was wir alle geahnt haben
4
PlayStation Adventskalender 2025: Alle aktuellen Codes für mehr Tickets (07. Dezember)
5
LEGO-Neuheiten 2026: Alle neuen Sets des kommenden Jahres im Überblick
mehr anzeigen
Aktuelle Artikel
alle anzeigen
Zur großen Fallout-Romanze wird es in Season 2 nicht kommen, egal wie sehr ihr sie euch wünscht

vor 6 Minuten

Zur großen Fallout-Romanze wird es in Season 2 nicht kommen, egal wie sehr ihr sie euch wünscht
Xbox-Spiele 2025: Diese neuen Releases für Xbox Series XS erwarten euch dieses Jahr   25     8

vor 37 Minuten

Xbox-Spiele 2025: Diese neuen Releases für Xbox Series X/S erwarten euch dieses Jahr
Der DualSense hat heimlich eine Hardware-Revision erhalten, der wohl eine der größten Schwächen des PS5-Controllers ausmerzt   2     2

vor einer Stunde

Der DualSense hat heimlich eine Hardware-Revision erhalten, der wohl eine der größten Schwächen des PS5-Controllers ausmerzt
Find Your Next Game 2026: Wir entdecken gemeinsam mit euch die spannendsten Spiele des nächsten Jahres

vor einer Stunde

Find Your Next Game 2026: Wir entdecken gemeinsam mit euch die spannendsten Spiele des nächsten Jahres
mehr anzeigen