Überraschung! The Walking Dead: Saints & Sinners für PSVR erschienen

Das Horror-Actionspiel The Walking Dead: Saints & Sinners gilt auf PC als ein hervorragendes VR-Spiel. Die Bewertungen auf Steam liegen bei 89%. Nun könnt ihr euch den wandelnden Toten auch auf der PS4 stellen, vorausgesetzt ihr besitzt ein PSVR-Headset.

Eine Besonderheit: The Walking Dead: Saints & Sinners ist ein "großes" Spiel und nicht eines dieser kurzen VR-Games, die nur demonstrieren sollen, was mit der Virtual-Reality-Technologie möglich ist.

VR-Kampf gegen die Zombies

Überleben in der Stadt der Untoten: Ihr erkundet die Stadt New Orleans aus der Ego-Perspektive, welche von den Untoten überrannt wurde. Während ihr versucht, den wandelnden Leichen nicht in die gierigen Klauen zu laufen, sammelt ihr Rohstoffe und Nahrung ein. Aus den Rohstoffen stellt ihr euch Waffen her, die euch bei der Verteidigung helfen.

In der Stadt trefft ihr außerdem die Mitglieder mehrerer Fraktionen. Für diese erledigt ihr Aufträge, um an wertvolle Beute zu kommen. Daneben hört ihr von einem Geheimnis, das in der Stadt verborgen sein soll und welches den Wendepunkt im Kampf gegen die Untoten bringen könnte.

Eine intensive Spielerfahrung: Dank VR erlebt ihr all das aus nächster Nähe. Dabei geizt The Walking Dead: Saints & Sinners nicht mit Blut. Es ist daher nichts für schwache Nerven, sich mit dem Virtual-Reality-Headset auf dem Kopf den Zombies zu stellen.

Dieses Spiel könnt ihr nun auch auf der PS4 mit einem PSVR-Headset und den Playstation-Move-Controllern. Wie die Entwickler erklären, wurde die PS4-Version speziell an diese Controller angepasst.

The Walking Dead: Saints & Sinners ist ab sofort im Playstation Store erhältlich.