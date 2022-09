PSVR 2-Horrorspiel schmeißt euch über 50 Stunden in eine Zombie-Apokalypse

Wir konnten das PSVR2-Headset schon ausprobieren. Dabei wurden wir nicht nur positiv von dem Virtual Reality-Zubehör überrascht, sondern haben auch noch einige zusätzliche Informationen bekommen. Zum Beispiel wissen wir jetzt, dass nicht nur The Walking Dead: Saints & Sinners 2 für das neue VR-Headset der PS5 kommt. Skydance Interactive hat uns im Interview bestätigt, dass auch der erste Teil auf PSVR2 erscheint. Zusammen liefern beide Teile um die 50 Stunden Spielzeit – für VR ein echter Brocken.

PSVR 2 bekommt 50 Stunden Zombie-Apokalypse in VR

Viele VR-Titel sind kurz. Sehr kurz. Das liegt natürlich daran, dass es ziemlich aufwändig ist, entsprechende Titel zu entwickeln und daran, dass Virtual Reality immer noch eine Nische darstellt. Aber zumindest letzteres könnte sich mit dem neuen PSVR 2-Headset für die PS5 ändern. Mehr dazu und darüber, wie es sich anfühlt, lest ihr hier:

89 16 Mehr zum Thema PSVR 2 ausprobiert und es hat uns aus den Socken gehauen

The Walking Dead wird lang: Wer auf der Suche nach längeren Spielen ist, die es auch in VR gibt, wird sich über diese Neuigkeit freuen. Für Sonys PSVR 2 soll nicht nur – wie bisher angekündigt – der zweite Teil The Walking Dead: Saints & Sinners 2 erscheinen, sondern eben auch der erste. Und zwar mit allen Updates. Das wurde uns im Gespräch mit Skdance Interactive verraten. Beide Teile zusammen dauern bis zu 50 Stunden.

Kommt ein Bundle? Ob die beiden Spiele dann tatsächlich auch gemeinsam als ein Bundle verkauft werden, wurde uns allerdings leider noch nicht gesagt. Auch im Hinblick auf ein möglicherweise kostenloses Upgrade für alle, die den ersten Teil bereits für PSVR 1 besitzen, wissen wir noch nichts Genaueres. Da müssen wir uns wohl oder übel noch ein bisschen bis zur offiziellen Ankündigung gedulden.

Wir konnten bei dem Anspieltermin übrigens auch noch ansehen, wie der VR-Modus von Resident Evil Village aussieht, wie er sich spielt und was alles darin enthalten ist:

0 1 Mehr zum Thema Resident Evil 8 Village: Das steckt alles im VR-Modus für PSVR 2

Aber das war immer noch nicht alles: Das absolute PSVR 2-Highlight dürfte Horizon: Call of the Mountain werden. Dabei handelt es sich um einen Virtual Reality-Ableger des Horizon Zero Dawn- und Forbidden West-Franchises, der exklusiv für PSVR 2 erschient und in unserer großen GamePro-Preview zum Virtual Reality-Spiel wirklich beeindruckend war.

Freut ihr euch auf PSVR 2? Was wollt ihr zuerst auf dem VR-Headset ausprobieren?