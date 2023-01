The Witcher 3: Aard-Trick erinnert an Tischtennis und sorgt damit für Erstaunen in der Community

In The Witcher 3 bekommt es der Hexer Geralt mit allerlei Monstern und menschlichen Gegnern zu tun. Dabei steht ihm ein gewisses Repertoire an Zaubern zur Verfügung, an dem er sich bedienen kann. Ein Spieler hat einen der Zauber nun anders genutzt, als er eigentlich gedacht war und zeigt damit einen coolen Trick, um sich gegen seine Feinde zur Wehr zu setzen.

Aard-Zeichen für Gegenwehr in The Witcher 3

Wie geht der Trick? Um die Gegner galant zu kontern, nutzt der Spieler den Aard-Trick. Auf Reddit postet er einen kurzen Clip, in dem zu sehen ist, wie er damit den Feuerball eines heranfliegenden Schleimlings zurückschleudert:

Normalerweise wird Aard dafür genutzt, um die Gegner selbst zurückzustoßen oder um Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Doch mit dem Zauber können tatsächlich auch Geschosse in ihrer Flugbahn umgelenkt werden. Es kommt dabei nur auf das richtige Timing an, um den kompletten Schaden zu vermeiden.

Community entdeckt weitere Kniffe

Der Clip hat innerhalb von wenigen Tagen über 2.000 Upvotes erhalten. Viele Spieler*innen berichten in der Kommentarspalte von ihren eigenen Erfahrungen mit dem Aard-Zauber und welche weiteren Tricks sie damit entdeckt haben. So hilft Aard beispielsweise auch, um giftige Nebel zu vertreiben.

Was kann Aard noch? Viele User berichten, dass auch die meisten anderen Fluggeschosse wie Pfeile damit zurückgeschleudert werden können. So kann Aard beispielsweise genutzt werden, um die Bogenschützen in den Banditenlagern als erstes aus der Ferne auszuschalten.

Es bleibt allerdings die Frage, ob die zurückgeschleuderten Geschosse den Gegner töten können. Bislang hat noch kein User dieses Rätsel lösen können. Vermutlich würde es auch etliche Versuche dauern, bis das Geschoss im richtigen Winkel zurückgeworfen und den Gegner treffen würde.

Kanntet ihr den Trick bereits? Welche anderen Kniffe habt ihr in The Witcher 3 entdeckt?