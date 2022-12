The Witcher 3 - So löst ihr die Quest 'Rückkehr in den Buckelsumpf'

Die ersten Quests, die vielen Spieler*innen von Witcher 3 in Erinnerung geblieben sein dürften, werden wohl die um den Blutigen Baron und Krähenfels sein. Vielschichtige Charaktere, interessante Wendungen und die Erkenntnis, dass die gnadenlose Welt der Hexer niemals ein Happy End bereit hält.

Darum geht es in der Quest 'Rückkehr in den Buckelsumpf'

Empfohlene Stufe: Level 9

Level 9 Voraussetzungen: Schließt die Hauptquest “Familienangelegenheiten” ab, inklusive "Herrinnen des Waldes” und “Der Flüsterhügel”.

Schließt die Hauptquest “Familienangelegenheiten” ab, inklusive "Herrinnen des Waldes” und “Der Flüsterhügel”. Belohnung: 100 Kronen und 500 XP

Ab hier folgt der nicht spoilerfreie Part des Guides!

Nach der Quest “Familienangelegenheiten” könnt ihr auf eurer Suche nach Ciri direkt gen Novigrad aufbrechen. Allerdings verspricht euch der Blutige Baron Phillip Sprenger eine fürstliche Belohnung, wenn ihr seine Frau Anna aus den Klauen der Muhmen befreit. Wenn ihr zustimmt, führt euch euer Weg zum Dorf, in dem ihr den Dolch für die Quest “Der Flüsterhügel” bekommen habt. Was ihr hier vorfindet, hängt sehr stark davon ab, wie ihr diese Quest gelöst habt.

Das Dorf und seine Bewohner

Habt ihr den Geist des Hügels getötet , dann ist das Dorf noch intakt und fast alle Bewohner haben überlebt. Die Hexenjäger haben zwei Leute aufgeknüpft, aber der Rest ist in Sicherheit.

, dann ist das Dorf noch intakt und fast alle Bewohner haben überlebt. Die Hexenjäger haben zwei Leute aufgeknüpft, aber der Rest ist in Sicherheit. Habt ihr den Geist verschont, dann ist das Dorf verwüstet und nur der Dorfälteste hat überlebt.

Anna und die Kinder

Unabhängig davon geht es dann zur Mühle der Muhmen, wo ihr mit den Hexenjägern und dem Baron gegen einige Untote kämpft. Das folgende Gespräch mit Tamara ist leicht unterschiedlich, je nachdem ob ihr sie in Oxenfurt aufgesucht habt oder nicht. Wie ihr Anna in der folgenden Szene vorfindet, hängt auch von eurer Entscheidung während “Der Flüsterhügel” ab:

Wurde der Geist getötet, hat Anna ihre Aufgabe erfüllt. Die Kinder wurden gemästet und von den Muhmen verschlungen. Aber dadurch wurde sie in den Wahnsinn getrieben.

hat Anna ihre Aufgabe erfüllt. Die Kinder wurden gemästet und von den Muhmen verschlungen. Aber dadurch wurde sie in den Wahnsinn getrieben. Wurde der Geist verschont, hat Anna versagt und die Kinder sind entkommen. Als Strafe lastet nun ein Fluch auf ihr und sie hat die Gestalt eines Wasserweibes.

Der größte Unterschied kommt aber nach dem Kampf gegen den Unhold (Bies).

Die Sprengers

Habt ihr den Geist getötet , dann lastet kein Fluch auf Anna. Aber aufgrund ihrer mentalen Lage ist ein normales Leben kaum noch möglich. Phillip und Tamara streiten darüber, wer sich um Anna kümmern soll. Die Aufgabe fällt dem Blutigen Baron zu, da seine Tochter nun im Dienst des ewigen Feuers steht. Er beschließt, sie zu einem Heiler in den Blauen Bergen zu bringen und überlässt seinem Hauptmann die Festung Krähenfels.

, dann lastet kein Fluch auf Anna. Aber aufgrund ihrer mentalen Lage ist ein normales Leben kaum noch möglich. Phillip und Tamara streiten darüber, wer sich um Anna kümmern soll. Die Aufgabe fällt dem Blutigen Baron zu, da seine Tochter nun im Dienst des ewigen Feuers steht. Er beschließt, sie zu einem Heiler in den Blauen Bergen zu bringen und überlässt seinem Hauptmann die Festung Krähenfels. Hat der Geist überlebt, dann ist die Quest um einiges länger. Sucht erst Hansi auf und sprecht mit ihm über Annas Verwandlung. Danach müsst ihr einen Altar unter der Mühle der Muhmen untersuchen und seht euch einer Entscheidung gegenüber. Denn um die Verwandlung aufzuheben, müsst ihr eine Puppe auswählen, die Anna am ehesten repräsentiert.

Welche Puppe ist die richtige?

Insgesamt stehen euch vier Puppen zur Auswahl:

1. Puppe mit roter Perle: Der Hexenjäger wird euch sagen, dass die Hälfte aller Frauen in Velen Perlenketten tragen und dass dies doch schon sehr vage sei.

Der Hexenjäger wird euch sagen, dass die Hälfte aller Frauen in Velen Perlenketten tragen und dass dies doch schon sehr vage sei. 2. Puppe mit Vogelfeder: Geralt wirft ein, dass die Federn auf Philippa Eilhart deuten.

Geralt wirft ein, dass die Federn auf Philippa Eilhart deuten. 3. Puppe mit violetter Stockrose: Geralt fällt auf, dass dies Annas Lieblingsblumen sind.

Geralt fällt auf, dass dies Annas Lieblingsblumen sind. 4. Puppe mit Menschenohr: Anna hat noch beide Ohren, was diese Puppe sehr unwahrscheinlich macht.

Die richtige Puppe ist also die mit der Rose. Gebt sie Anna und sie verwandelt sich zurück. Nehmt ihr eine der anderen, dann geht sie in Flammen auf. Sie stirbt aber so oder so, denn die Muhmen spielen den Sprengers einen grausamen Streich.

Tamara schließt sich wieder den Hexenjägern an, während der Blutige Baron euch auf Krähenfels belohnen möchte. Wenn ihr dort ankommt, hat er sich allerdings schon das Leben genommen und sein Hauptmann übernimmt die Festung.

Wie ist bei euch die Quest ausgegangen?