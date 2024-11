The Witcher 3: Bug zaubert seit Release Geralt einen Hammer zwischen die Beine und Fans finden es zum Totlachen

Der Bug hält sich hartnäckig seit dem Release des Spiels und bringt heute noch die Spieler*innen zum Lachen.

The Witcher 3 gilt als eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre, wenn nicht aller Zeiten. Zahlreiche Spieler*innen weltweit haben in der Rolle von Geralt von Riva viele erinnerungswürdige Abenteuer erlebt. Da wäre es doch sehr ungünstig, wenn ein visueller Bug, wie ein Hammer zwischen Geralts Beinen, an der ansonsten gelungenen Immersion rüttelt.

Die Community findet den uralten Bug bis heute komisch

Auf Reddit hat User Idratherhikeout einen Thread mit der übersetzten Überschrift “Ich wurde vom Hammer-Bug infiziert, kann man den immer noch nicht fixen?“ erstellt. Der Titel deutet bereits darauf hin, dass es sich bei dem Bug um ein altbekanntes Problem handelt. Den Thread mit einigen Beispielbildern könnt ihr euch hier anschauen:

User Idratherhikeout führt weiter aus, dass er oder sie zum X-ten Mal The Witcher 3 spielt und nun einen Hammer zwischen den Beinen habe. Beim Laufen, unter dem Pferd Plötze während des Reitens, beim Schwimmen – also beinahe die ganze Zeit. Auch vor Cutscenes mache der Hammer keinen Halt.

In diesem YouTube-Video könnt ihr euch anschauen, wie der Bug aussieht, wenn Geralt herumläuft:

Wie ihr euch sicher schon denken könnt, löst der Bug für eine Menge Lacher innerhalb der Community und für einige Penis-Witze. Tatsächlich tritt der Bug seit der Veröffentlichung von The Witcher 3 alle paar Monate auf Reddit auf und sorgt einerseits für eine Menge Ärger unter den Betroffenen und andererseits für lustige Reaktionen von der Community.

Darauf weist zumindest ein Reddit-Thread hin, der mittlerweile knapp zehn Jahre alt ist. Als der Bug zum Release von The Witcher 3 noch ein unbekanntes Novum war, gab es auch noch deutlich mehr Witze über den Hammer zwischen Geralts Beinen.

Obwohl es den Bug schon lange gibt, ist wenig über ihn bekannt

Inmitten der amüsierten Reaktionen und Witze finden wir aber auch Lösungsvorschläge für den Bug, staunen aber auch nicht schlecht, dass der Bug auch nach beinahe zehn Jahren seit der Veröffentlichung des Spiels ein so großes Problem bleibt.

Tatsächlich ist es auch weiterhin nicht klar, wieso der Bug überhaupt auftritt. Thread Ersteller*in Idratherhikeout hat die Idee, dass es ein wichtiger Hinweis sein könnte, dass der Hammer in den Cutscenes mit Uma Geralt verlässt und sich an Uma selbst heftet. Für eine Schlussfolgerung über den Ursprung des Bugs reicht das aber leider nicht.

Solltet ihr selbst einmal vom Hammer zwischen Geralts Beinen heimgesucht werden, empfehlen die User in den Kommentaren, dass ihr ältere Speicherstände ladet, bis Geralt wieder vom Hammer befreit ist. Um auf Nummer Sicher zu gehen, solltet ihr dann eure neueren, “infizierten“ Speicherstände löschen.

Das kann für einige Stunden Fortschrittsverlust sorgen, sollte aber immer noch das geringere Übel sein. Wenn ihr Pech habt, kann sich der Hammer selbst dann in neue Speicherstände übertragen, wenn ihr das Spiel de- und dann wieder neuinstalliert.

Es ist unwahrscheinlich, dass CD Projekt Red den Bug so viele Jahre nach dem Release behebt – besonders, weil ein Großteil des Teams nun mit dem Nachfolger von The Witcher 3 beschäftigt ist.

Habt ihr schon mal von dem Bug gehört?