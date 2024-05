The Witcher 3 hat jetzt einen mächtigen Editor und es hat keine 24 Stunden gedauert, bis die größte Stadt aus Witcher 1 nachgebaut wurde

Mit dem neuen REDkit für The Witcher 3 sind beeindruckende Ergebnisse möglich.

Gerade erst hat sich der Release von The Witcher 3 zum neunten Mal gejährt. Und pünktlich zum Jubiläum hat Entwickler CD Projekt Red ein umfangreiches Modding-Tool für den PC veröffentlicht, das denen, die sich damit auskennen, offenbar ziemlich viele Baufreiheiten gibt.

Denn mit dem REDkit – so heißt das Tool – ist es unter anderem möglich, komplette Charaktere oder Orte sowie Quests zu erstellen. Wie die Entwickler*innen unter anderem auf Social Media betont haben, wurde dieses Toolkit auch bei der Entwicklung des Spiels genutzt.

Und wie eigentlich immer, wenn man einer passionierten Community einen mächtigen Editor an die Hand gibt, lassen die beeindruckenden Ergebnisse nicht lange auf sich warten. Eines davon stammt von Modder und YouTuber "qwerthjhky", der seine Schöpfung auf der Videoplattform teilte.

Ein "relativ einfacher Versuch", der das riesige Potential zeigt

Bei dem gebauten Ort handelt es um nichts geringeres als einen kompletten Nachbau von Vizimia, der größten Stadt aus dem ersten Witcher-Teil, der im Jahr 2007 für den PC veröffentlicht wurden. Besonders beeindruckend ist daran, dass der Modder sein Werk innerhalb der ersten 24 Stunden nach Release des Toolkits erstellte.

Und dementsprechend selbst noch einiges an Verbesserungspotenzial sieht. In der Videobeschreibung steht:

"Ein relativ einfacher Versuch, Karten aus dem ersten Witcher-Spiel über REDkit zu portieren. Es gibt eine Menge Raum für Verbesserungen, wenn es um die Verbesserung der Optik dieser Karten kommt. Außerdem wurden einige Objekte während des Portierungsprozesses ein wenig zerkratzt."

Den Kommentator*innen unter dem Video ist das egal, es hagelt jedenfalls lobende und anerkennende Kommentare für das Witcher 3-Vizimia.

Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht: Allein das "einfacher Versuch" von "qwerthjhky" lässt bereits erahnen, wie viel Potential noch im REDkit schlummert. Zukünftig können wir uns sicherlich auf weitere beeindruckende Kreationen aus dem Toolkit einstellen.

The Witcher 3 erschien am 19. Mai 2015 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC, im Oktober 2019 folgte zudem eine Umsetzung für die Nintendo Switch. Das Spiel wurden von Spieler*innen und Kritiker*innen gleichermaßen gefeiert und gilt als eines der besten Rollenspiele des letzten Jahrzehnts.

Der Titel wurde nach dem Release mit diversen Story-DLCs wie "Blood and Wine" erweitert. Im März 2022 kündigte CD Projekt Red an, an einem neuen Witcher-Spiel mit dem Arbeitstitel "Projekt Polaris" zu arbeiten.