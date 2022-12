The Witcher 3 - So löst ihr das Rätsel der magischen Lampe

In Witcher 3 begegnen euch viele Quests, bei denen ihr nicht nur euer Schwert, sondern auch eure Denkmuskeln ordentlich anstrengen müsst. Eine davon ist “Magische Lampe”, die ihr mit der Magierin Keira Metz bestreitet.

Darum geht es in der Quest

Empfohlene Stufe: Level 6

Fundort: Helft Kiera am Ende der Hauptquest “Wanderung im Dunkeln”

Belohnung: 100 XP und Zugang zur Folgequest “Eine Einladung von Keira Metz”

Die ersten beiden Aufgaben, die ihr in Velen lösen müsst, führen euch entweder zum Blutigen Baron oder an die Türschwelle von Keira Metz. Folgt der Questreihe zu Keira, die mit der Aufgabe “Hexenjagd” beginnt. Am Ende der Folgequest “Wanderung im Dunkeln” wird die Magierin euch fragen, ob ihr mit ihr zusammen nach einer magischen Lampe suchen würdet. Stimmt dem zu und sie führt euch in eine Kammer mit vier Statuen.

Hier müsst ihr ein kleines Rätsel lösen, um die nächste Tür zu öffnen:

Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite neben dem ersten spielte eine triste Klage Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielt auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unter dem Sternenhimmel ruhte.

Da jede der vier Statuen vor sich eine Feuerschale hat, wisst ihr bestimmt, was ihr tun müsst. Nur die Reihenfolge, in der ihr die Schalen entzündet, ist ein Problem. Macht ihr etwas falsch, dann erscheinen einige Geister, denen ihr erst den Garaus machen müsst, bevor ihr eure Knobelversuche fortsetzen könnt.

Von links nach rechts müsst ihr die Schalen in folgender Reihenfolge entzünden:

Zweite von rechts, dann zweite von links, dann ganz rechts, dann ganz links.

Eine späte Belohnung

Wenn die Tür sich öffnet, geht auf den Altar zu und die Quest ist fast abgeschlossen. Denkt aber unbedingt daran auch den Nebenraum hier einen Besuch abzustatten. Dort wartet zwar ein schwerer Gegner, aber auch Truhen mit allerlei nützlichem Material und Rezepten.

Die wahre Belohnung kommt allerdings später in einer neuen Quest. Habt ihr Keira geholfen, dann wird sie euch einladen nochmal bei ihr vorbeizukommen. Folgt ihr “Eine Einladung von Keira Metz”, dann erfahrt ihr nicht nur, was die Magierin eigentlich mit der Lampe vorhat, sondern könnt sie auch als Verbündete für den letzten Kampf des Spiels gewinnen. So oder so habt ihr auch eine Chance, mit ihr die Nacht zu verbringen. Aber keine Angst. Die Liebschaft wirkt sich nicht negativ auf eure Beziehung mit Yennefer oder Triss aus.

Was ist eure liebste Nebenquest in Wichter 3?